لقي 23 شخصاً مصرعهم وأصيب 33 آخرون الثلاثاء في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة في محافظة المنيا جنوبي مصر.

وأفادت وسائل إعلام مصرية منها "اليوم السابع" أن "الطريق الصحراوي الشرقي شهد حادث اصطدام حافلة نقل عام وسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالقرب من قرية البرشا شرق النيل".

من جانبه قال المكتب الإعلامي لمحافظ المنيا في بيان إن "23 لاقوا حتفهم في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي في جنوب البلاد اليوم الثلاثاء".

ووفق وسائل إعلام مصرية فإن ضحايا الحادث" جميعهم من محافظات جنوب الصعيد"، مشيرة إلى أنه "جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملّوي العام" دون تفاصيل عن حالاتهم.

وأعلنت الأجهزة الأمنية أنها "أرسلت فرقاً إلى مكان الحادث بعد تلقّيها إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث التصادم".

وتشير البيانات الأولية الرسمية للحادث إلى أن "سيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار عندما اصطدمت بها الحافلة من الخلف".

وكانت الحافلة في طريقها من محافظة سوهاج ومتجهة إلى محافظة القاهرة عند وقوع الاصطدام.