سياسة
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بالصور | مصرع 22 شخصاً في حادث مروري جنوبي مصر
لقي 23 شخصاً مصرعهم، فيما أصيب 33 آخرون عند تصادم حافلة نقل عام بشاحنة في محافظة المنيا جنوبي مصر. ووفق بيانات أولية رسمية فإن سيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار عندما اصطدمت الحافلة بها من الخلف.
بالصور | مصرع 22 شخصاً في حادث مروري جنوبي مصر
أسفر الحادث عن مصرع 22 شخصاً وإصابة 33 آخرين جميعهم من محافظات جنوب الصعيد
19 يوليو 2022

لقي 23 شخصاً مصرعهم وأصيب 33 آخرون الثلاثاء في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة في محافظة المنيا جنوبي مصر.

وأفادت وسائل إعلام مصرية منها "اليوم السابع" أن "الطريق الصحراوي الشرقي شهد حادث اصطدام حافلة نقل عام وسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالقرب من قرية البرشا شرق النيل".

من جانبه قال المكتب الإعلامي لمحافظ المنيا في بيان إن "23 لاقوا حتفهم في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي في جنوب البلاد اليوم الثلاثاء".

ووفق وسائل إعلام مصرية فإن ضحايا الحادث" جميعهم من محافظات جنوب الصعيد"، مشيرة إلى أنه "جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملّوي العام" دون تفاصيل عن حالاتهم.

وأعلنت الأجهزة الأمنية أنها "أرسلت فرقاً إلى مكان الحادث بعد تلقّيها إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث التصادم".

وتشير البيانات الأولية الرسمية للحادث إلى أن "سيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار عندما اصطدمت بها الحافلة من الخلف".

وكانت الحافلة في طريقها من محافظة سوهاج ومتجهة إلى محافظة القاهرة عند وقوع الاصطدام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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