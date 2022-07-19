سياسة
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رئيس الخطوط الجوية القطرية: "وباء" العمل من المنزل يغذي فوضى السفر
انتقد أكبر الباكر رئيس الخطوط الجوية القطرية "وباء" العمل من المنزل ملقياً باللوم على نقص العمالة الناتج عنه ويعرقل المسافرين فى مطارات أوروبا هذا الصيف.
رئيس الخطوط الجوية القطرية: "وباء" العمل من المنزل يغذي فوضى السفر
رئيس الخطوط الجوية القطرية: "وباء" العمل من المنزل يغذي فوضى السفر / Others
19 يوليو 2022

قال رئيس الخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين إن "وباء" العمل من المنزل ساهم بنقص في العمالة يلقي الكثيرون باللوم عليه في عرقلة السفر في أوروبا هذا الصيف.

ويواجه قطاع الطيران صعوبة في تأمين العاملين اللازمين للتعامل مع قفزة في السفر الجوي بعد الجائحة، مما يدفع مطار هيثرو بلندن إلى فرض قيود على السعة الاستيعابية لتفادي تأجيلات وهو تحرك أدى إلى خلاف علني مع شركة طيران الإمارات التي مقرها دبي.

ومتحدثاً إلى الصحفيين في معرض فارنبوروه الجوي، امتنع أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية عن التعقيب بشكل مباشر على هيثرو، إذ إنه عضو في مجلس المديرين.

ويملك جهاز قطر للاستثمار حصة 20% في المطار الأكثر ازدحاماً في بريطانيا.

وقال: "نواجه نفس المشكلة في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا".

"ولهذا فإنه فعلاً وباء في صناعتنا. كل هذا حدث لأن الناس تعلموا الحصول على مال سهل من العمل من منازلهم ويوجد عدد أقل من الناس الآن يريدون الحضور وأداء وظائفهم".

وقال الباكر: "هذا له تأثير ضخم على المطارات في أرجاء أوروبا وبالطبع هيثرو هو أحد المراكز الكبرى في أوروبا".

واتهمت نقابات عمالية في بريطانيا شركات طيران ومطارات بانتهاز فرصة الجائحة لخفض الوظائف والرواتب. ومن ناحية أخرى تتبادل شركات طيران ومطارات الاتهام بالفشل في الاستعداد بشكل ملائم لقفزة بعد الجائحة في الطلب على السفر الجوي.

وحسب بيانات نشرت مؤخراً، فإن عدد العاملين بالقطاع في بريطانيا يقل بمقدار 400 ألف عما كان في بداية الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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