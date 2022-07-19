شهد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، مراسم توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين البلدين في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي مؤتمر صحفي عقد بين الرئيسين في قصر سعد أباد بمشاركة وفدين من البلدين، قال أردوغان إن بلاده تتطلع إلى "رفع التبادل التجاري بين تركيا وإيران حتى 30 مليار دولار".

كما أشار أردوغان إلى "الطفرات" الكبيرة التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي معرض حديثه عن التنظيمات الإرهابية قال أردوغان إن "التضامن في مكافحة التنظيمات الإرهابية مهمّ لتحقيق السلام والاستقرار"، موضحاً أن تنظيم مثل PKK "بلاءٌ كبير على تركيا وإيران على حد سواء".

من جهته أدان رئيسي الإرهاب ودعا لمكافحته، وقال إن "الغرب يتعامل معه بازدواجية".

ووصف رئيسي زيارة الرئيس أردوغان بـ"نقطة تحوُّل في مسار العلاقات التركية-الإيرانية".

وأضاف رئيسي أن تأسيس شركات صناعية مشتركة بين تركيا وإيران "من القضايا التي اتفقنا عليها اليوم".

من جانبه ذكر أردوغان أن اليوم سيشهد اجتماع مهم للدول الضامنة لمسار أستانا بين تركيا وإيران وروسيا، مضيفاً: "سنبحث مع الرئيسين الروسي والإيراني مسار أستانا والوضع في سوريا".

ومساء أمس الاثنين وصل الرئيس التركي طهران في زيارة رسمية، والتقى في وقت سابق الثلاثاء المرشد الإيراني علي خامنئي في مكتبه بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وأشار مراسل وكالة الأناضول إلى أن اللقاء دام نحو 40 دقيقة.