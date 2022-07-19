أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن إحدى طائراته قصفت موقعاً عسكرياً تابعاً لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب: "تقوم طائرة الآن بمهاجمة موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق نار في وقت سابق"، فيما لم يعلن وقوع إصابات جراء الغارة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا رصاصة أصابت مبنى صناعياً في بلدة "نتيف هعسراه" القريبة من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "في ساعات الصباح جرى العثور على رصاصة في بلدة نتيف هعسراه، في منطقة غلاف غزة، حيث أصابت الرصاصة مبنى صناعياً في البلدة".

وأضاف: "بعد الفحص اتضح أن مصدر الرصاصة يعود إلى إطلاق نار نُفّذ اليوم من قطاع غزة"، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الرصاصة.