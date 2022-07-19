سياسة
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زعيم المعارضة في سريلانكا يقرر الانسحاب من انتخابات الرئاسة
أعلن زعيم المعارضة في سريلانكا ساجيث بريماداسا أنه قرر الانسحاب من انتخابات الرئاسة في البلاد، وتعهد بتأييد منافس آخر لرانيل ويكريميسينغه رئيس الوزراء السابق.
زعيم المعارضة في سريلانكا يقرر الانسحاب من انتخابات الرئاسة
زعيم المعارضة في سريلانكا ساجيث بريماداسا يقرر الانسحاب من انتخابات الرئاسة في البلاد / Reuters
19 يوليو 2022

قرر زعيم المعارضة في سريلانكا ساجيث بريماداسا الثلاثاء، الانسحاب من انتخابات الرئاسة في البلاد، وتعهد بتأييد منافس آخر لرانيل ويكريميسينغه رئيس الوزراء السابق.

وقال بريماداسا على تويتر: "من أجل مصلحة بلدي الذي أحبه وللشعب الذي أقدره، أعلن انسحابي من انتخابات الرئاسة".

وأشار إلى أن حزبه "ساماغي جانا بالاويغايا" حزب المعارضة الرئيسي في سريلانكا، وحلفاءه في المعارضة "سيعملون معاً على ضمان فوز" دولاس ألا هابيروما.

وألاهابيروما صحفي سابق وعضو بالبرلمان عن الحزب الحاكم، لكنه انشق عن حزب الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجابكسا الذي فر من البلاد واستقال الأسبوع الماضي، بعدما اقتحم متظاهرون مقر إقامته احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.

ويُعدّ ألاهابيروما وجهاً مقبولاً أكثر لدى المعارضة من ويكريميسينغه القائم بأعمال الرئيس حالياً.

يشار إلى أنه بانسحاب زعيم المعارضة أصبح هناك 3 مرشحين لخلافة الرئيس السريلانكي الهارب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن البرلمان أن ويكريميسينغه سيتنافس مع ألاهابيروما وزير التعليم السابق (الذي يحظى بدعم المعارضة) والزعيم اليساري أنورا ديساناياكي، في اقتراع سري، يجرى الأربعاء.

وتولى ويكريميسينغه (73 عاماً) رئاسة الوزراء ست مرات، ويحظى بدعم من قادة حزب راجابكسا الذي لا يزال الأكبر في البرلمان.

ومن المقرر أن يستكمل الرئيس الجديد الفترة المتبقية من ولاية راجابكسا، التي كان مقرراً لها أن تستمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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