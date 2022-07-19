سياسة
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أوروبا تتحسب للسيناريو الأسوأ: عدم استئناف ضخ الغاز الروسي عبر نورد ستريم
ذكر متحدث أن المفوضية الأوروبية تخطط لمختلف السيناريوهات بخصوص تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب الروسي "نورد ستريم 1"، بعد انتهاء أعمال الصيانة فيه، الخميس.
أوروبا تتحسب للسيناريو الأسوأ: عدم استئناف ضخ الغاز الروسي عبر نورد ستريم
الاتحاد الأوروبي: "نؤسس خطط استعدادنا لفصل الشتاء على أسوأ سيناريو محتمل، افتراض أن لا يعود الخط إلى التشغيل". / Reuters
19 يوليو 2022

قال متحدث إن المفوضية الأوروبية تخطط لمختلف السيناريوهات بخصوص تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب الروسي "نورد ستريم 1"، بما في ذلك احتمال عدم استئناف الإمدادات يوم الخميس، الذي من المقرر أن تنتهي خلاله عمليات الصيانة التي تجرى حالياً.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، "نتحسب لكل سيناريو محتمل، وأحد السيناريوهات التي يتعين علينا أن نتحسب لها في التخطيط للطوارئ، احتمال عدم استئناف التدفقات".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن يوهانيس هان مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية، أن المفوضية الأوروبية لا تتوقع أن يستأنف "نورد ستريم 1"، العمل بعد الصيانة السنوية له التي تستمر عشرة أيام.

ونقلت الصحيفة قول هان: "نعمل على افتراض ألا يعود الخط إلى التشغيل".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "نعمل على أسوأ سيناريو ممكن، هذا السيناريو، والافتراض الناتج عنه، هو أن شركة غازبروم الروسية لن تضخ أي غاز إلى أوروبا بعد الآن".

وتابع: "نؤسس خطط استعدادنا لفصل الشتاء على أسوأ سيناريو محتمل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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