سياسة
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قناة إسرائيلية تعتذر بعد تسلل مراسلها وإعداد تقرير من مكة المكرمة
نشرت القناة العبرية 13 الإسرائيلية تغريدتين باللغة العربية على حسابها الموثق في تويتر، قالت فيهما إن "زيارة محرر الشؤون الخارجية لمكة المكرمة لم تكن للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية".
قناة إسرائيلية تعتذر بعد تسلل مراسلها وإعداد تقرير من مكة المكرمة
القناة 13 الإسرائيلية تفاخرت أنها نجحت بإيفاد مراسلها، غيل تماري، إلى السعودية وإعداد تقرير عن الديار المقدسة بما في ذلك الكعبة المشرفة  / Others
19 يوليو 2022

اعتذرت القناة 13 الإسرائيلية بعد نشرها تقريراً مصوراً من مكة المكرمة، بعد تخفي مراسلها بهيئة سائح أجنبي، مؤكّدة أنها لم تأتِ للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية.

ونشرت القناة العبرية تغريدتين باللغة العربية على حسابها الموثق في تويتر، قالت فيهما إن "زيارة محرر الشؤون الخارجية لمكة المكرمة لم تكن للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية".

وأضافت "نحن في أخبار القناة 13 نعبر عن اعتذارنا وأسفنا إن شعر أحد بالغضب بسبب هذه الزيارة، وإن الفضول الصحفي هو جوهر العمل الصحفي من أجل الوصول الى كل الأماكن والتغطية من مصدر أول".

وكانت القناة العبرية قد تفاخرت أنها نجحت بإيفاد مراسلها، غيل تماري، إلى السعودية وإعداد تقرير عن الديار المقدسة بما في ذلك الكعبة المشرفة في قلب مكة، رغم حظر دخول غير المسلمين إلى المدينة المقدسة طبقاً للقانون السعودي.

كما اقترب الصحافي الإسرائيلي من برج الساعة بجوار الحرم المكي، ووصل إلى جبل عرفة.

وجاءت الانتقادات للقناة العبرية من جهة معلقين إسرائيليين في منتديات التواصل الاجتماعي، يخشون أن يؤدي تباهي القناة 13 بدخول السعودية إلى المساس بمشاعر المملكة وإحراجها ودفعها إلى التراجع عن التطبيع الفعلي مع إسرائيل. وذهب بعض المغردين في “تويتر” إلى نعت المراسل الإسرائيلي بالأحمق والوقح. وقال أحد المغردين الإسرائيليين: “لا حدود للغباء والوقاحة، فأنت تعلم أن الدخول إلى مكة يقتصر على المسلمين وحدهم، فلماذا فعلتها؟ ولماذا المساس بمشاعر المسلمين والإساءة إلى لسعودية ونحن نريد التطبيع معها؟”.

مصدر:TRT عربي
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