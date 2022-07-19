سياسة
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خلال قمة طهران.. أردوغان: سنواصل نضالنا ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده مصرّه على اجتثاث بؤر الإرهاب في سوريا، مضيفاً أن بلاده تنتظر الدعم من روسيا وإيران، بصفتهما دولتين ضامنتين بمسار أستانة، في كفاحها ضد الإرهاب.
خلال قمة طهران.. أردوغان: سنواصل نضالنا ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد خلال القمة الثلاثية في طهران أن بلاده مصرّه على اجتثاث بؤر الإرهاب في سوريا / AA
19 يوليو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده مصرّه على اجتثاث بؤر الإرهاب في سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، لزعماء تركيا وإيران وروسيا، تزامناً مع انطلاق قمتهم الثلاثية، وفق مراسل TRT عربي.

وأضاف أن بلاده تنتظر الدعم من روسيا وإيران بصفتهما دولتين ضامنتين بمسار أستانة في كفاحها ضد الإرهاب بسوريا.

وأردف أن "تل رفعت ومنبج (شمالي سوريا) باتتا بؤرة للإرهاب وآن أوان تطهيرهما"، لافتاً إلى ضرورة أن "يُفهم بوضوح وبشكل قطعي أنه لا مكان للإرهاب الانفصالي وامتداداته في مستقبل منطقتنا".

وشدد أردوغان: "سنواصل نضالنا دون هوادة ضد التنظيمات الإرهابية الدموية خلال الفترة المقبلة".

وحول ملف اللاجئين، قال أردوغان إن العودة الطوعية والآمنة والمشرفة للاجئين السوريين إلى بلادهم، هي إحدى البنود المهمة في جدول أعمال مسار أستانة.

وأكد الرئيس التركي، أن تحقيق تقدم في جهود الحل السياسي بسوريا، وعدم تعرض الراغبين بالعودة إلى بلادهم لمعاملة سيئة، هي نقاط أساسية لتحفيز عودة السوريين.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "يجب على دول العالم تقديم المساعدة إلى الشعب السوري بلا شروط مسبقة".

وتابع: "يجب أن لا نسمح بتحول سوريا إلى بؤرة للتنظيمات الإرهابية"، مؤكداً أن التعاون بين تركيا وروسيا وإيران خفف مستوى العنف في سوريا.

وأضاف بوتين: "روسيا تتبع مبدأ سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، والولايات المتحدة ودول أخرى تنهب خيراتها".

بدوره، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن الحلول العسكرية لن تؤدى إلى إنهاء الأزمة السورية.

واعتبر رئيسي أن سبب عدم استقرار سوريا هو "الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة هناك".

وتابع: "ندعم أي مبادرة لتبديد المخاوف الأمنية لدول الجوار لسوريا".

وأمس الاثنين، وصل الرئيس أردوغان العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية.

ويشارك أردوغان وبوتين ونظيرهما الإيراني إبراهيم رئيسي، في القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانة لبحث التطورات الحالية في سوريا، ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة وخاصة "PKK" و"YPG" و"داعش"، والوضع الإنساني والعودة الطوعية من السوريين إلى وطنهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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