وفي 27 و30 مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات في غزة العثور على جثامين أعضاء فريق مؤلف من 9 عناصر إسعاف و5 من الدفاع المدني وموظف تابع لإحدى الوكالات الأممية، مدفونة في منطقة تبعد نحو 200 متر عن موقع توقف مركباتهم في حي تل السلطان بمدينة رفح.

وفي 31 مارس/آذار أصدر جيش الاحتلال بياناً زعم فيه أن قواته لم تهاجم مركبات الإسعاف والإطفاء "عشوائياً"، بل فتحت النار تجاه "سيارات اقتربت بطريقة مريبة دون تشغيل أضواء الطوارئ". كما زعم أن العملية أسفرت عن مقتل عنصر من الجناح العسكري لحماس و8 عناصر آخرين من حماس و"الجهاد الإسلامي".

فيديو المُسعف

لكن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشفت، صباح أمس السبت، عن مقطع فيديو صادم في هاتف أحد المسعفين الذي جرى العثور على جثته في المقبرة الجماعية في تل السلطان.

ويظهر الفيديو الذي حصلت عليه الصحيفة من دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة طلب منها عدم الكشف عن هويته، أن سيارات الإسعاف والإطفاء كانت تحمل علامات واضحة، وأن إشارات الطوارئ كانت مُضاءة عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار عليها.

في ضوء هذه الأدلة، تراجع جيش الاحتلال عن روايته الأولى، وزعم في إفادة لاحقة مساء أمس السبت، أن تحقيقاً أولياً أجراه خلص إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني اقتربت من مركبة تابعة لحماس لدى دخولها إلى منطقة تل السلطان، فاعتقد الجنود أنها تشكل تهديداً وفتحوا النار عليها.

ونفى الجيش في تحقيقه أن يكون عمال الإغاثة الـ15، قد جرى إعدامهم بعد تقييدهم، وفق ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية. كما ادعى أن 6 من أصل 15 من الضحايا ينتمون لحركة حماس، دون أن يقدم دليلاً على ذلك.

وزعم الجيش كذلك أن جرافة عسكرية من نوع "دي 9" غطّت الجثث والمركبات بالرمال بسبب "استمرار القتال"، محاولاً تبرير جريمته بما وصفه أنه "إجراء متبع في المنطقة الجنوبية لمنع الحيوانات من العبث بالجثث".

إعلام عبري يشكك في الرواية

وتعليقاً على ذلك، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس السبت: "فيما يتعلق بالشهادات التي تفيد بأن الجنود دفنوا الجثث والمركبات في الرمال، زعم الجيش الإسرائيلي أن هذه ممارسة شائعة تهدف إلى منع الكلاب الضالة والمتوحشة من إيذاء الجثث".

وأضافت أن بيان الجيش يأتي "رغم أن الفيديو الذي نشرته الأمم المتحدة ويوثق عمليات الحفر في المكان الذي دفنت فيه الجثث، يظهر أنها في حالة سيئة للغاية، وبعضها مشوّه".

وقالت الصحيفة إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وجّه آلية التحقيق في هيئة الأركان العامة، بالتحقيق في الحادث، منوهة بأنه "منذ بداية الحرب، جرى نقل معلومات عن عشرات الحالات إلى تلك الآلية (التحقيق باشتباه جرائم حرب)، لكن لم تجرِ محاكمة الجنود نتيجة لذلك".

وحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن القوة العاملة في المنطقة كانت مكوّنة من جنود من لواء غولاني، والذين شاركوا في الكمين ضمن عملية أوسع نفذتها القوات في منطقة تل السلطان.

وبعد وقت قصير من نصب الكمين، وصلت إلى المكان سيارة يدّعي الجيش أنها تابعة لشرطة حماس. لكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن سيارة إسعاف مرّت من هناك في طريقها لمساعدة المدنيين المصابين في تل السلطان، وأطلقت القوة الإسرائيلية النار عليها، ما أدى إلى استشهاد أحد ركابها واعتقال اثنين آخرين.

ووفق جيش الاحتلال الإسرائيلي "بعد فترة، وصلت عدة سيارات إغاثة أخرى إلى هناك، 4 سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء، وسيارة تابعة للأمم المتحدة"، وقال إن مشغّلي طائرة مسيّرة من طراز "زيك" كانت تلاحق المركبات، أبلغوا قائد القوة الإسرائيلية على الأرض أنها تسير بشكل "مريب" في طريقها إليهم.

وادّعى جيش الاحتلال أن "جميع القتلى جرى إطلاق النار عليهم من مسافة بعيدة". غير أن "هآرتس" قالت: "لكن في الفيديو الذي جرى التقاطه من هاتف أحد المسعفين الذين قُتلوا، يمكن سماع إطلاق النار يقترب لمدة 5 دقائق، وفي مرحلة معينة يمكن سماع أصوات الجنود الذين مرّوا بالقرب منه بينما كان لا يزال على قيد الحياة وكان يردد كلمات صلاة (ينطق الشهادتين)".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت الفيديو، أن جثة المسعف عثر عليها لاحقاً وقد استقرت رصاصة في رأسه.

وتسبب الفيديو في إرباك كبير لجيش الاحتلال، إذ يظهر بوضوح أنه على عكس روايته الأولى، كانت سيارات الإسعاف تسير وأضواء الطوارئ مُضاءة، وفق "هآرتس".

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار 2025، قتلت إسرائيل حتى صباح السبت 1309 فلسطينيين وأصابت 3184 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.