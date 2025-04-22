سياسة
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ترمب: الرسوم على الصين لن تكون 145% ولن تصل إلى صفر ولا نية لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء إنه في حال عدم موافقة الصين على اتفاق تجاري، فإن بلاده ستحدد شروطه. وأضاف للصحفيين أنه سيكون لطيفاً للغاية في المفاوضات مع بكين، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لن تكون 145% لكنها لن تصل إلى صفر.
ترمب: الرسوم على الصين لن تكون 145% ولن تصل إلى صفر ولا نية لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / AP
22 أبريل 2025

وأضاف ترمب أنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، لكنه يريد خفض أسعار الفائدة، وهي تصريحات قد تخفف التوتر بشأن مستقبل رئيس البنك المركزي والتي أثارت قلق المستثمرين.

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي: "لا أنوي إقالته. أتمنى أن يكون أكثر نشاطاً بقليل في تطبيق فكرته بخفض أسعار الفائدة".

وتابع: "نعتقد أن الآن وقت مثالي لخفض سعر الفائدة، ونرغب في أن يتحرك رئيس مجلس الاحتياطي مبكراً أو في الموعد، لا أن يكون متأخراً".

ويمثل تصريح ترمب أول تهدئة بعد أيام من الانتقادات اللاذعة التي وجّهها إلى باول لعدم خفضه أسعار الفائدة مجدداً منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.

وكانت الانتقادات مصحوبة في كثير من الأحيان بالتهديد، مثل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي يقول إن إنهاء ولاية باول "لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية"، الأمر الذي أثار قلق الأسواق المالية التي ترى في استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي أساساً لمصداقيته على الساحة المالية العالمية.

وتطرق ترمب في خطابه إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قائلاً: “سنرى ما يحدث في غزة وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في الشرق الأوسط ولن نسمح لحماس بالاستمرار في حكم القطاع”.

مصدر:TRT Arabi
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