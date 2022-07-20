سياسة
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شرطة الكونغرس الأمريكي توقف 17 برلمانياً تظاهروا بسبب قانون الإجهاض
أوقفت شرطة الكونغرس الأمريكي 35 شخصاً من بينهم 17 نائباً، رفضوا الامتثال لأوامرها بإخلاء الشارع الواقع بين مبنى الكابيتول والمحكمة العليا في أثناء تظاهرهم واحتجاجهم على إلغاء القانون الذي يسمح بالإجهاض، بالولايات المتحدة.
شرطة الكونغرس الأمريكي توقف 17 برلمانياً تظاهروا بسبب قانون الإجهاض
شرطة الكونغرس الأمريكي توقف 17 برلمانياً تظاهروا بسبب قانون الإجهاض / Reuters
20 يوليو 2022

أعلنت شرطة الكونغرس الأمريكي أنّها أوقفت الثلاثاء أمام مبنى الكابيتول 17 برلمانياً، من بينهم النائبة اليسارية الصاعدة ألكساندريا أوكازيو كورتيز، بسبب رفضهم الانصياع لأوامرها خلال مشاركتهم في تظاهرة دفاعاً عن القانون الذي يسمح يالإجهاض.

وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة على تويتر: "لقد أوقفنا في المجموع 35 شخصاً بينهم 17 عضواً في الكونغرس".

وأوضحت أنّها أمرت المتظاهرين بإخلاء الشارع الواقع بين مبنى الكابيتول والمحكمة العليا، لكنّ بعضاً منهم رفض الامتثال لأوامرها، وبعد أن وجّهت إلى هؤلاء ثلاثة إنذارات وقّفتهم.

من جهتها قالت النائبة الديموقراطية إلهان عمر في تغريدة على تويتر إنّ شرطة الكابيتول أوقفتها خلال مشاركتها في "عصيان مدني".

وأضافت عمر التي تعتبر مع أوكازيو كورتيز من رموز الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي "سأفعل كلّ ما بوسعي لدقّ ناقوس الخطر بشأن الاعتداء على حقوقنا الإنجابية".

وأظهر مقطع فيديو نشرته أوكازيو كورتيز على حسابها في تويتر شُرطياً يقتادها خارج الطريق الفاصل بين مبنيَيْ الكونغرس والمحكمة العليا.

وحسب موقع أكسيوس الإخباري فإن البرلمانيين الـ17 الذين أوقفوا هم جميعاً نواب ديمقراطيون وغالبيتهم نساء.

وكانت المحكمة العليا ألغت في نهاية يونيو/حزيران الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ "حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة"، في قرار أعاد الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل "حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها"، أي إلى نحو 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

لكنّ أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة ألغت هذا القرار، وبالتالي فإنّ "الحقّ في الإجهاض" لم يعد مكرّساً في الدستور الفيدرالي بل يختلف من ولاية إلى أخرى.

وتغيّر ميزان القوى داخل المحكمة العليا بشكل جذري في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عيّن ثلاثة من قضاتها التسعة، واختارهم جميعاً من المحافظين، فأصبحت أغلبية الثلثين فيها من المحافظين (ستّة مقابل ثلاثة).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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