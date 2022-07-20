انتُخب رانيل ويكريميسينغه، الذي تولى رئاسة الوزراء في سريلانكا ستّ مرّات، الأربعاء رئيساً للبلاد خلفاً لغوتابا راجابكسا الذي استقال الأسبوع الماضي إثر فراره إلى الخارج.

وأظهرت نتائج رسمية أن ويكريميسينغه حصل على 134 صوتاً في اقتراع برلماني تنافس فيه ثلاثة مرشحين.

وحصل منافسه الرئيسي وزير التربية السابق دولاس الاهابيروما على 82 صوتاً، أما المرشح الثالث وهو اليميني أنورا ديسانايمه فلم ينل سوى ثلاثة أصوات، ما أعطى ويكريميسينغه الغالبية المطلقة من الأصوات.

وسيخلف رئيس الوزراء السابق، الرئيس المستقيل راجابكسا الذي فر من البلاد بعدما اقتحمت حشود غاضبة القصر الرئاسي الأسبوع الماضي فيما يتوقع المتظاهرون تشديداً للقمع بعد هذا التصويت.

وسيرث ويكريميسينغه بلداً تنهشه أزمة اقتصادية كارثية تتسبب بنقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات. وتفتقر الجزيرة، البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة وتخلفت في أبريل/نيسان عن سداد دينها الخارجي، إلى العملات الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية وتأمل في التوصل إلى خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. ويبلغ الدين الخارجي 51 مليار دولار.

وسيتولى رئاسة سريلانكا حتى انتهاء ولاية راجابكسا الحالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وكان غوتابايا راجابكسا فر من القصر الرئاسي بعدما اقتحمته حشود غاضبة في التاسع من يوليو/تموز ولجأ إلى المالديف ومنها إلى سنغافورة حيث أعلن استقالته.

ويشكل سقوط حكمه نكسة لعائلته التي تهيمن على الحياة السياسية في البلاد منذ نحو عشرين عاما بعد استقالة شقيقيْه في وقت سابق من السنة من منصبي رئيس الوزراء ووزير المال.

ويحظى ويكريميسينغه بدعم حزب راجابكسا الذي يملك أكبر عدد من النواب في البرلمان.

ولا يزال الرئيس السابق ماهيندا راجابكسا الشقيق الأكبر لوغوتابايا وزعيم العائلة، في البلاد وتفيد مصادر في الحزب أنه مارس ضغوطاً على النواب لدعم رئيس الوزراء في الاقتراع الرئاسي.

وتظاهر آلاف الطلاب بعد ظهر الثلاثاء في العاصمة كولومبو احتجاجا على ويكريميسينغه البالغ 73 عاماً والذي تولى رئاسة الوزراء ست مرات. وهم يعتبرونه حليفاً لعائلة راجابكسا وحامياً لها.

وقال زعيم طلابي يدعى واسانتا موداليغي: "لا نخاف من رانيل. سنطرده كما فعلنا مع غوتابايا".

وبصفته رئيساً بالإنابة، مدد ويكريميسينغه حالة الطوارئ التي تمنح الشرطة والقوى الأمنية صلاحيات أكبر. وأمر الأسبوع الماضي بطرد المتظاهرين من الإدارات الرسمية التي احتلوها في وسط كولومبو.