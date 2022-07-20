سياسة
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واشنطن ترحب بجهود أردوغان لحل أزمة الحبوب الأوكرانية
رحب البيت الأبيض بجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحل أزمة الحبوب الأوكرانية، وفق ما صرح به جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.
واشنطن ترحب بجهود أردوغان لحل أزمة الحبوب الأوكرانية
واشنطن ترحب بجهود أردوغان لحل أزمة الحبوب الأوكرانية - أرشيف / Reuters
20 يوليو 2022

رحب البيت الأبيض بجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التوصل إلى اتفاق بخصوص شحنات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية.

جاء ذلك على لسان جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء.

وأضاف أن واشنطن تولي المباحثات المتواصلة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا بشأن أزمة الحبوب أهمية، معرباً عن أمله التوصل إلى نتيجة.

وفي سياق متصل، قال كيربي إن واشنطن ترحّب بجهود الرئيس أردوغان للتوصل إلى حل لأزمة الحبوب.

وتابع: "الرئيس (جو بايدن) أعرب عن شكره له. أردوغان يسعى من أجل التوصل إلى حل لشحنات الحبوب العالقة".

والأربعاء الماضي استضافت مدينة إسطنبول اجتماعاً عسكرياً بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لمناقشة نقل الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية.

ويعاني كثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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