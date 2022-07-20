سياسة
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يجند الأطفال ويسلّحهم قسراً.. تقرير أمريكي يوثق ممارسات تنظيم YPG الإرهابي
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تجنيد تنظيم YPG الإرهابي أطفالاً قسراً، وإجبارهم على حمل السلاح خلال الاشتباكات الدائرة في مناطق بسوريا والعراق.
يجند الأطفال ويسلّحهم قسراً.. تقرير أمريكي يوثق ممارسات تنظيم YPG الإرهابي
يجند الأطفال وتسلّحهم قسراً.. تقرير أمريكي يوثق ممارسات تنظيم YPG الإرهابي - صورة أرشيفية / Others
20 يوليو 2022

وثّق تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، ممارسات تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي، بشأن تجنيد أطفال خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا والعراق.

جاء ذلك في تقرير تهريب البشر الذي قدمته الخارجية الأمريكية للكونغرس في إطار قانون حماية ضحايا تهريب البشر.

وذكر التقرير أن تنظيمي "داعش" و"PKK" الإرهابييْن إلى جانب المليشيات المدعومة إيرانياً، جندوا الأطفال في العراق.

وأشار إلى أن مصادر تفيد بضم "PKK" عشرات الأطفال القادمين من كركوك لسنجار عام 2021، إلى كوادرها وإجبارهم على حمل السلاح بهدف إعدادهم للاشتباكات.

وأكد أن منظمات المجتمع المدني، أعلنت عام 2018 أن "PKK" يجنّد الأطفال ويقتادهم إلى معسكرات التدريب في جبال قنديل على الحدود التركية الإيرانية العراقية.

ولفت إلى أن هذه الحقائق والانتهاكات تُذكر باستمرار في كل تقارير الإدارة الأمريكية منذ عام 2018.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير الأمريكي بأن تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي ضم أطفالاً دون سن الـ 12 لكوادره في سوريا، وأجبرهم على حمل السلاح والتدرّب على استخدامه.

وأوضح أن التنظيم الإرهابي المذكور، يواصل منذ عام 2017 تجنيد الأطفال قسراً في مخيمات اللجوء شمال شرقي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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