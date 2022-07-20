سياسة
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عنف السجون.. سلطات الإكوادور تحاول تحديد هوية جثث مقطعة الأوصال
لا تزال السلطات المختصة في الإكوادور تحاول تحديد أصحاب 12 جثة مقطعة الأوصال، كانت حصيلة لأعمال الشغب التي اندلعت في سجن بيلافيستا. وتحمل الحكومةُ عصاباتِ تهريب المخدرات مسؤولية ذلك.
عنف السجون.. سلطات الإكوادور تحاول تحديد هوية جثث مقطعة الأوصال
12 جثة مقطعة الأوصال حصيلة شغب بسجن بالإكوادور والسلطات تحاول تحديد أصحابها / AFP
20 يوليو 2022

قالت حكومة الإكوادور الثلاثاء إنها ما زالت تحاول تحديد أصحاب الجثث المقطعة الأوصال في أعقاب شغب بسجن في مدينة سانتو دومينجو، وخفضت حصيلة القتلى إلى 12 من 13 كانوا أُعلنوا في بادئ الأمر.

وقال باتريسيو كاريو وزير الداخلية على تويتر "جمعت فرق التحقيق في الموقع 45 جزءاً بشرياً في الإصلاحية الواقعة في سانتو دومينجو، وهي 12 جثة وليس 13".

وأضاف الوزير: "انتقل علماء الأنثروبولوجيا الشرعيون والأطباء الشرعيون لإجراء عمليات التشريح للجثث المقطعة الأوصال" موضحاً أن الإجراءات يمكن أن تستمر أياماً.

والعنف الذي وقع أمس الاثنين، والذي ألقت الحكومة بالمسؤولية فيه على الصراع بين عصابات داخل سجن بيلافيستا، هو الأحدث من هذا النوع في الدولة الواقعة بمنطقة الأنديز.

وعزت حكومة الرئيس جييرمو لاسو المنتمي للتيار المحافظ العنف في السجون إلى الصراعات بين العصابات للسيطرة على الأراضي وطرق تهريب المخدرات. وفي العام الماضي قُتل 316 سجيناً في اشتباكات في عدة سجون بأنحاء الإكوادور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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