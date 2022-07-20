سياسة
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قبرص التركية.. إحياء الذكرى 48 لعملية السلام وتركيا تجدد دعمها
احتفلت العاصمة ليفكوشا، بالذكرى السنوية 48 لعملية السلام العسكرية التي نفذتها القوات التركية، لحماية القبارصة الأتراك. وجددت تركيا بهذه المناسبة تأكيدها على مواصلة دعمها استقلال الأراضي القبرصية التركية وسيادتها.
قبرص التركية.. إحياء الذكرى 48 لعملية السلام وتركيا تجدد دعمها
قبرص التركية تحيي الذكرى 48 لعملية السلام وتركيا تجدد دعمها للقبارصة الأتراك / AA
20 يوليو 2022

تحتفل جمهورية شمال قبرص التركية الأربعاء بالذكرى 48 لعملية السلام، بمشاركة رئيس البلاد أرسين تتار، ونائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

وبدأت مراسم الاحتفال في نصب مصطفى كمال أتاتورك التذكاري بالعاصمة ليفكوشا، بوضع إكليل من الزهور، ومن ثم الوقوف دقيقة صمت، وقراءة النشيد الوطني.

كما كتب تتار وأوقطاي رسالتين في دفتر زوار النصب، استذكرا فيها أتاتورك بالرحمة، وأكدا مواصلة العهد في الحفاظ على استقلال قبرص التركية وسيادتها.

ومن جانبها هنأت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته الأربعاء بالذكرى السنوية لـ"عملية السلام" العسكرية التي نفذتها عام 1974 لإنقاذ أشقائها القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص.

وجاء في البيان: "في الذكرى الثامنة والأربعين لعملية السلام في قبرص التي أوقفت المذابح اللاإنسانية للقبارصة الروم ضد القبارصة الأتراك، نحيي ذكرى شهدائنا وقدامى المحاربين الذين وافتهم المنية بالرحمة، ونتمنى لقدامى المحاربين حياة مديدة وسعيدة".

وأكد البيان أن "تركيا تقف إلى جانب أشقائها القبارصة الأتراك اليوم كما فعلت بالأمس، وسنواصل الوقوف إلى جانبهم مستقبلاً".

بدوره، هنأ رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، جمهورية قبرص التركية بمناسبة الذكرى الـ 48 لـ"عملية السلام" العسكرية.

وأضاف أن "السلام الذي أقامته تركيا في قبرص قبل 48 عاماً، هو اليوم ضمان السلام في الجزيرة والمنطقة".

ويحتفل القبارصة الأتراك كل عام في 20 يوليو/تموز بعيد السلام والحرية.

ومنتصف يوليو 1974، نفذ نيكولاس سامبسون زعيم منظمة أيوكا انقلاباً عسكرياً على الرئيس القبرصي آنذاك مكاريوس الثالث، بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان.

وعقب الانقلاب ارتفعت وتيرة العنف ضد أتراك قبرص، ما دفع تركيا إلى الطلب من بريطانيا، البلد المستعمر للجزيرة، التدخل لوقف العنف استناداً إلى "اتفاقية الضمان" المبرمة بين أنقرة ولندن في مدينة زيورخ السويسرية عام 1959، لكن بريطانيا تنصلت من التزاماتها ومسؤولياتها تجاه قبرص.

وفي 20 يوليو 1974، أعلنت تركيا شن "عملية السلام العسكرية" لتأمين أرواح وممتلكات القبارصة الأتراك التي باتت على المحك، وانتهت تلك العملية بعد يومين بإعلان وقف إطلاق النار.

وفي 14 أغسطس/آب من العام نفسه، أطلق الجيش التركي عملية ثانية في قبرص نجحت في تحقيق أهدافها، وأُبرمت اتفاقية لتبادل الأسرى بين الجانبين، وتأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، قبل أن يتحول اسمها عام 1983 إلى "جمهورية شمال قبرص التركية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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