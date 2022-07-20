سياسة
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تركيا.. سفينة "عبد الحميد خان" تبدأ التنقيب في المتوسط في أغسطس المقبل
تبدأ سفينة "عبد الحميد خان" التركية التنقيب بالمتوسط في أغسطس/آب المقبل، وفق تصريح لنائب الرئيس فؤاد أوقطاي، خلال مشاركته باحتفال الذكرى السنوية 48 لـ"عملية السلام" العسكرية في قبرص.
تركيا.. سفينة "عبد الحميد خان" تبدأ التنقيب في المتوسط في أغسطس المقبل
تركيا.. سفينة "عبد الحميد خان" تبدأ التنقيب بالمتوسط في أغسطس/آب المقبل / AA
20 يوليو 2022

صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أن سفينة التنقيب عن الغاز الطبيعي "عبد الحميد خان" ستبدأ أعمالها في أغسطس المقبل بالبحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في كلمته الأربعاء، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية 48 لـ"عملية السلام" العسكرية التي نفذتها أنقرة عام 1974 لإنقاذ القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص.

وهنأ أوقطاي القبارصة الأتراك بفرحتهم بعملية السلام التي كانت نقطة تحول كبيرة في استقلالهم.

وذكر أن القبارصة الروم مارسوا فظائع في الجزيرة، مؤكداً أن "العملية العسكرية التركية جاءت لإنقاذ الأشقاء الأتراك من المجازر التي لم تفرق بين النساء والأطفال".

وشدد على أن القبارصة الأتراك كانوا ولا يزالون يعيشون في أرضهم منذ عام 1571، وأنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم واستقلالهم.

وأوضح أن سفينة التنقيب عن الغاز الطبيعي "عبد الحميد خان" ستبدأ أعمالها في أغسطس المقبل بالبحر المتوسط.

وأضاف أن الحقوق في شرق المتوسط ​​يدافَع عنها بحزم ضد جميع أنواع الاستفزازات والمحاولات غير القانونية، وشدد على أن "أي محاولة لاستبعاد تركيا والقبارصة الأتراك من شرق المتوسط ​​لم ولن تنجح".

وفي 20 يوليو/ تموز 1974، أطلقت تركيا "عملية السلام" في قبرص، بعد أن شهدت انقلاباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 يوليو من العام نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس 1974، ونجحت العمليتان بتحقيق أهدافهما، وأُبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول من نفس العام.​​​​​​​​​​​​​​

وفي 13 فبراير/شباط 1975، أُسّست دولة قبرص التركية الاتحادية في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخُب رؤوف دنكطاش رئيساً لها وباتت تعرف لاحقاً باسم جمهورية قبرص التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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