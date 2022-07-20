بلغ تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة 9.4% على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 9.1% في مايو/ أيار السابق له، مسجلاً بذلك قمة 42 عاماً.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني، في بيان، إلى أن التضخم الشهري في المملكة المتحدة صعد 0.7% خلال يونيو.

وتسبب ارتفاع أسعار وقود السيارات والمواد الغذائية، في أكبر إسهام تصاعدي في التضخم على أساس سنوي، إذ ارتفعت أسعار النقل 15.2%.

وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 9.8% في يونيو 2022، ارتفاعاً من 8.7% في مايو، بأعلى معدل منذ مارس/ آذار 2009.

ولم تنجح محاولات بنك إنجلترا في كبح جماح التضخم، خلال تنفيذ 5 زيادات على أسعار الفائدة، فيما يتجه إلى زيادة سادسة في أغسطس/آب المقبل.