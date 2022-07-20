سياسة
2 دقيقة قراءة
الأعلى منذ 42 عاماً.. التضخم في المملكة المتحدة يسجل أعلى مستوى في يونيو
ارتفع تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 9.4% خلال شهر يونيو/حزيران، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ عام 1982. ولم تنجح إلى حد الآن محاولات بنك إنجلترا في كبح جماح هذا التضخم،
الأعلى منذ 42 عاماً.. التضخم في المملكة المتحدة يسجل أعلى مستوى في يونيو
الأعلى منذ 42 عاماً.. التضخم بالمملكة المتحدة يسجل أعلى مستوى في يونيو / AFP
20 يوليو 2022

بلغ تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة 9.4% على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 9.1% في مايو/ أيار السابق له، مسجلاً بذلك قمة 42 عاماً.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني، في بيان، إلى أن التضخم الشهري في المملكة المتحدة صعد 0.7% خلال يونيو.

وتسبب ارتفاع أسعار وقود السيارات والمواد الغذائية، في أكبر إسهام تصاعدي في التضخم على أساس سنوي، إذ ارتفعت أسعار النقل 15.2%.

وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 9.8% في يونيو 2022، ارتفاعاً من 8.7% في مايو، بأعلى معدل منذ مارس/ آذار 2009.

ولم تنجح محاولات بنك إنجلترا في كبح جماح التضخم، خلال تنفيذ 5 زيادات على أسعار الفائدة، فيما يتجه إلى زيادة سادسة في أغسطس/آب المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us