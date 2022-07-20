سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان يدعو القوات الأمريكية إلى مغادرة منطقة شرق الفرات في سوريا
وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات أدلى بها خلال عودته من زيارة رسمية أجراها إلى طهران، دعوة إلى القوات الأمريكية بأن تغادر المناطق الواقعة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.
أردوغان يدعو القوات الأمريكية إلى مغادرة منطقة شرق الفرات في سوريا
أردوغان يدعو القوات الأمريكية إلى مغادرة المناطق الواقعة شرق نهر الفرات شمالي سوريا / AA
20 يوليو 2022

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات الأمريكية إلى مغادرة المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال ردّه على أسئلة الصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من زيارته الرسمية إلى إيران.

وأضاف أن "ملف العملية (العسكرية) الجديدة شمالي سوريا سيظل مدرجاً على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي".

وأكد أن التنظيم الإرهابي PKK/YPG يعتقد عبثاً أنه يستطيع خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام بمناطق سيطرته شمالي سوريا.

وأوضح أنه وفقاً للنتيجة التي خرجت بها مفاوضات عملية أستانة، فإنه ينبغي للولايات المتحدة في الوقت الحالي مغادرة المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا.

وأشار إلى أن تطلعات تركيا هي أيضاً انسحاب واشنطن من شرقي الفرات لأنها تغذي التنظيمات الإرهابية، وأنه بمجرد انسحابها فإن عملية مكافحة الإرهاب ستصبح أسهل.

وأضاف أن تركيا وروسيا وإيران حتماً ستتحد ضد التنظيمات الإرهابية PKK/YPG/ PYD، والتي تقوم في الوقت الحالي باستغلال آبار النفط في شرقي الفرات وبيعها للنظام.

ولفت أردوغان إلى استمرار الولايات المتحدة في دعمها للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك خلال عهد الرؤساء السابقين، بآلاف الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات والذخيرة.

وتابع: "نريد أن تكون روسيا وإيران معنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على بعد 30 كم من الحدود الجنوبية لتركيا، وعليهما إمدادنا بالدعم اللازم".

وأكد الرئيس التركي، أنه ليس لبلاده أية مشاكل فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية.

وأجرى أردوغان الاثنين، زيارة رسمية إلى طهران حضر خلالها القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانة، بمشاركة نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي، وركّزت على ملف الأزمة السورية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا، بخاصة "PKK" و"YPG" و"داعش"، بالإضافة إلى الوضع الإنساني والعودة الطوعية من السوريين إلى وطنهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us