سياسة
2 دقيقة قراءة
الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد إصابات جدري القرود إلى 14 ألف إصابة عالمياً
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة أكدت 14 ألف إصابة بمرض جدري القرود في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن خمس وفيات بالمرض في إفريقيا.
الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد إصابات جدري القرود إلى 14 ألف إصابة عالمياً
أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أغلب الحالات التي جرى تأكيدها حتى الآن رُصدت في أوروبا بخاصة بين المثليين. / Reuters
20 يوليو 2022

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إن المنظمة أكدت 14 ألف إصابة بمرض جدري القرود في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن خمس وفيات بالمرض في إفريقيا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أغلب الحالات التي جرى تأكيدها حتى الآن رُصدت في أوروبا بخاصة بين المثليين، لكن كل الوفيات وقعت في إفريقيا التي عادة ما شهدت موجات تفشٍّ للمرض في السابق.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة، غداً الخميس، اجتماعاً ثانياً للجنة ستقرر ما إذا كان التفشي الحالي للمرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تستدعي القلق الدولي، وهو أعلى مستوى من التأهب لديها.

وقال جيبريسوس "بغض النظر عن توصية اللجنة، ستواصل منظمة الصحة العالمية فعل كل ما في وسعها لدعم الدول، ووقف انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us