قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إن المنظمة أكدت 14 ألف إصابة بمرض جدري القرود في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن خمس وفيات بالمرض في إفريقيا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أغلب الحالات التي جرى تأكيدها حتى الآن رُصدت في أوروبا بخاصة بين المثليين، لكن كل الوفيات وقعت في إفريقيا التي عادة ما شهدت موجات تفشٍّ للمرض في السابق.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة، غداً الخميس، اجتماعاً ثانياً للجنة ستقرر ما إذا كان التفشي الحالي للمرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تستدعي القلق الدولي، وهو أعلى مستوى من التأهب لديها.

وقال جيبريسوس "بغض النظر عن توصية اللجنة، ستواصل منظمة الصحة العالمية فعل كل ما في وسعها لدعم الدول، ووقف انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح".