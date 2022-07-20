دعت وزارة الخارجية التركية مساء الأربعاء، الحكومة العراقية إلى الانتظار والتعاون في التحقيقات حول الهجوم الذي وقع في مدينة دهوك شمالي العراق، وأودى بحياة مدنيين.

وقالت الوزراة في بيان رسمي "ندعو مسؤولي الحكومة العراقية إلى عدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير خطاب ودعاية المنظمة الإرهابية الخائنة، والتعاون في الكشف عن الجناة الحقيقيين لهذا الحادث الكارثي".

وأضاف بيان الخارجية: "بلغنا بحزن شديد نبأ مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين في الهجوم الذي وقع على حافة مجرى مائي اليوم في منطقة زاهو بمحافظة دهوك العراقية. ونترحم على من فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المؤسف. وننقل تعازينا إلى الشعب العراقي الصديق والشقيق وحكومته، ولا سيما أقاربهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الخارجية التركية أن أنقرة ضد أي هجمات تستهدف المدنيين، وأن الجيش الترك يخوض حربه ضد التنظيمات الإرهابية وفقاً لقواعد القانون الدولي بأقصى درجات الحساسية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والمعالم التاريخية والثقافية والطبيعية.

وأضاف البيان: "مما يقدّر أن مثل هذه الهجمات التي تستهدف الأبرياء تعتبر صادرة عن منظمة إرهابية وتستهدف موقف بلادنا العادل والحازم في مكافحة الإرهاب".