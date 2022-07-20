سياسة
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مصادر أمنية تركية: PKK الإرهابي هو من نفذ هجوم "باراخ" شمالي العراق
قالت مصادر أمنية تركية، إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل مدنيين شمالي العراق نفذه تنظيم "PKK" الإرهابي.
مصادر أمنية تركية: PKK الإرهابي هو من نفذ هجوم "باراخ" شمالي العراق
شمال العراق / Others
20 يوليو 2022

قالت مصادر أمنية تركية الأربعاء، إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل مدنيين شمالي العراق نفذه إرهابيو "PKK".

وذكرت المصادر أن معلومات وردت حول سقوط قتلى وجرحى، جراء انفجار قرب قرية "باراخ" شمالي العراق.

وأشارت إلى تداول وسائل إعلام موالية لتنظيم PKK الإرهابي وأذرعه، أنباء تفيد بمقتل مدنيين جراء ما زعمت أنه "قصف نفذه الجيش التركي في محافظة دهوك".

وأوضحت أن التنظيم الإرهابي وصل إلى مرحلة التفكك نتيجة العمليات العسكرية التركية، وبات يبحث عن مخرج لينقذ نفسه من المأزق الصعب الذي هو فيه بطرق لا أخلاقية مثل الأكاذيب والتضليل.

وأكدت أن مثل هذه الأنباء جرى بثها بشكل مقصود ومنحاز لتشتيت الانتباه وخلق تصور معين، في وقت يعلم فيه الجميع أن تنظيم PKK الإرهابي، يستهدف المدنيين الأبرياء، وأن أبناء المنطقة لا يستطيعون الذهاب إلى قراهم وحقولهم وبساتينهم، ولفتت المصادر إلى أن الهجوم جرى تنفيذه من قبل الإرهابيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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