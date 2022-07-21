سياسة
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خطة أمريكية لاستثمار "مليارات الدولارات" لتنمية اقتصاد إفريقيا.. ما القصة؟
أعلنت رئيسة الوفد الأمريكي المشارك في قمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية خطة استثمار أمريكي جديدة بمليارات الدولارات لتنمية الاقتصاد الإفريقي في مختلف المجالات.
خطة أمريكية لاستثمار "مليارات الدولارات" لتنمية اقتصاد إفريقيا.. ما القصة؟
خطة أمريكية لاستثمار "مليارات الدولارات" لتنمية اقتصاد إفريقيا.. ما القصة؟
21 يوليو 2022

أعلنت رئيسة الوفد الأمريكي المشارك في قمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية التي انطلقت أشغالها في مراكش الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ الولايات المتّحدة ستستثمر في إفريقيا، بالتعاون مع القطاع الخاص، "مليارات الدولارات" لتنمية القارة اقتصادياً.

وقالت آليس أولبرايت، رئيسة "هيئة تحدّي الألفية" (وكالة تنمية حكومية أمريكية)، إنّ "الولايات المتحدة تسعى لضخّ مليارات الدولارات في التجارة والاستثمارات لخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وازدهار في سائر أنحاء القارة الإفريقية".

وأضافت "يجب علينا الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن نستفيد من الطاقات الكاملة لأدوات الحكومة الأمريكية وأن نسخّر قوة القطاع الخاص الأمريكي وأن نعزّز شراكاتنا مع قادة الأعمال والمستثمرين من خلال الشتات الأفريقي".

ومنذ 2004 استثمرت هذه الوكالة الحكومية الأمريكية نحو تسعة مليارات دولار في 25 بلداً إفريقياً.

وتشارك أولبرايت في مراكش في أشغال قمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية التي تختتم الجمعة.

وهذه القمّة التي تعقد للمرة الأولى في شمال أفريقيا ينظّمها سنوياً "مجلس الشركات في إفريقيا" وهو هيئة خاصة.

وإلى جانب الوفد الحكومي الأمريكي، يشارك في الاجتماع قادة سياسيون وممثلون عن مجتمع الأعمال الإفريقي وصناع قرار ومستثمرون من القطاع الخاص الأمريكي، وفقاً للمنظّمين.

وخلال افتتاحه أشغال القمة قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: "حان الوقت لأن تؤدّي إفريقيا (...) دورها المركزي والطبيعي على الساحة الدولية".

ومن بين القضايا التي تتناولها هذه القمة: مكافحة التغيّر المناخي، والتحوّل في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، والصحّة، والزراعة، والبنية التحتية، والتقنيات الجديدة والفجوة الرقمية.

وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ الرئيس جو بايدن سيستضيف بين 13 و15 ديسمبر/كانون الأول قادة أفارقة في قمة "ستسلّط الضوء على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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