أصيب كثيرون في أنحاء العالم بالصدمة وهم يتابعون صور احتراق حافلات وسيارات في شوارع بريطانيا وهرب سكان بحثا عن ملجأ من درجات الحرارة المرتفعة.

وثارت تساؤلات بشأن أسباب عدم تحمل بريطانيا للحرارة الشديدة بعد تجاوزها الأربعين درجة، بينما تعد درجة حرارة معتادة في دول أخرى عديدة.

ومنذ نحو أسبوع، تواجه القارة الأوروبية موجة حر قاسية أودت بحياة نحو 500 شخص في إسبانيا وأزيد من 1063 في البرتغال.

ولم تعلن بريطانيا عن ضحايا جراء موجة الحر، لكن فرقة الإطفاء في لندن انخرطت الثلاثاء في إخماد حرائق اندلعت في أنحاء العاصمة البريطانية خلال موجة حر حطمت الرقم القياسي.

وللمرة الأولى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة سجلت بريطانيا أعلى درجات على الإطلاق الاثنين والثلاثاء الماضيين بتخطيها الأربعين درجة مئوية.

واعترف رئيس بلدية لندن صادق خان بأن العاصمة تشهد "ارتفاعاً هائلاً" في عدد الحرائق بسبب موجة الحر.

واعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن ما يحدث في البلاد "دعوة لليقظة".

ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا في مكتب الأرصاد الجوية البروفيسور ستيفن بيلشر قوله إن بريطانيا "يمكن أن تشهد درجات حرارة مماثلة كل ثلاث سنوات إذا ظلت انبعاثات الكربون مرتفعة".

ووفقاً للصحيفة، قد يكون نحو 1000 حالة وفاة زائدة في البلاد بسبب موجة الحر.

مبانٍ غير مهيئة

واعترف وزير النقل البريطاني غرانت شابس بأن البنى التحتية في بريطانيا والمباني السكنية "غير مُصممة لتتحمل الحرارة العالية"، ما ضاعف إحساس السكان بموجة الحر ودفع بعضهم إلى اللجوء إلى سياراتهم للاحتماء بالمبردات الهوائية.

وقال شابس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كثير من بنيتنا التحتية غير مُصمم لتحمل هذه الحرارة".

وأفاد بأن التكيف مع التغير المناخي "سيستغرق سنوات" حتى تتمكن بريطانيا من تحديث بنيتها التحتية بالكامل للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.

ولفت إلى أن "البنية التحتية، التي يعود كثير منها إلى العصر الفيكتوري (بدأ في العقد الرابع من القرن التاسع عشر)، لم تكن مبنية لتحمل هذا القدر من درجات الحرارة".

وكشفت صور جوية التواء بعض قضبان القطارات وظهور أضرار على مدرجات مطارات في بريطانيا.

وأعلن مطار لندن"لوتون" الاثنين تعليق الرحلات، على خلفية أضرار لحقت بمدرجه بعد تجاوز الحرارة 37 درجة مئوية.

كما فرضت سلطات النقل قيوداً على سرعة القطارات وزمن التقاطر لحماية خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تخفيض ساعات عمل الحافلات، لاسيما خلال النهار.

والاثنين، أطلق مكتب الأرصاد الجوية تحذير الحرارة باللون الأحمر لأول مرة منذ أن بدأ العمل بهذا النظام العام الماضي.

ويشير التحذير باللون الأحمر إلى إمكانية حدوث آثار صحية عكسية ضارة جراء درجات الحرارة بالغة الارتفاع، ما قد يتطلب "تغيرات مستدامة في ممارسات العمل، والروتين اليومي".