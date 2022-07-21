أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن القوات المسلحة التركية لم تنفذ أي هجوم ضد المدنيين في محافظة دهوك العراقية.

جاء ذلك في معرض تعليقه خلال لقاء مباشر على قناة TRT Haber الحكومية الخميس على مزاعم استهداف تركيا للمدنيين شمالي العراق.

وأضاف: "مرة أخرى نرجو من الله الرحمة على أرواح أشقائنا الـ9 الذين توفوا (جراء الهجوم في دهوك) ونتمنى الشفاء للجرحى، وقلنا إنه بإمكاننا نقل الجرحى إلى تركيا اذا اقتضت الحاجة".

وقال جاوش أوغلو إن أنباءً صدرت عقب الهجوم تتضمن اتهامات وتشويهاً ضد تركيا، ونفتها وزارة الخارجية بلغة صريحة عبر بيانها (مساء الأربعاء).

وشدّد على أن العالم كله يعلم بأن تركيا لم تشن في أي وقت هجمات ضد المدنيين، وتواصل كفاحها ضد الإرهاب وفقاً للقانون الدولي.

وأردف: "بمجرد وصول هذه الأنباء أمس، أجرينا على الفور مشاورات مع مؤسساتنا ذات الصلة وتبادلنا المعلومات اللازمة".

وتابع: "حسب المعلومات التي تلقيناها من القوات المسلحة التركية، لم يُنفذ أي هجوم ضد المدنيين (في دهوك)".

وأشار الوزير التركي إلى أن قوات بلاده تستهدف دائمًا تنظيم PKK الإرهابي أو ذراعه السوري YPG.

من جهة أخرى، أكّد جاوش أوغلو أنه لا يمكن لتركيا البقاء مكتوفة الأيدي في سوريا، وأضاف في السياق ذاته: "حتى اليوم لم نأخذ الإذن من أحد لتنفيذ عملياتنا هناك، ولن نفعل".