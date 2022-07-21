سياسة
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نفى "القطيعة".. رئيس البرلمان الليبي: نشهد تقارباً مع تركيا وسأزور أنقرة
نفى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أي قطيعة أو خصومة دائمة مع أنقرة، مؤكداً وجود "تقارب"، معلناً أنه ينوي القيام بزيارة لتركيا قريباً.
نفى "القطيعة".. رئيس البرلمان الليبي: نشهد تقارباً مع تركيا وسأزور أنقرة
نفى "القطيعة".. رئيس البرلمان الليبي: تقارب مع تركيا وسأزور أنقرة / AFP
21 يوليو 2022

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن "مع تركيا تقارباً"، مشيراً إلى أنه سيجري زيارة للعاصمة أنقرة، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في مقابلة له مع تلفزيون" المسار" الليبي (خاص)، بثها في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وقال صالح: "هناك تقارب مع تركيا (..) لا توجد مقاطعة دائمة أو خصومة دائمة فالسياسة مرنة وقابلة للتطوير والتغيير".

وأضاف: "هناك زيارة مرتقبة سأقوم بها إلى تركيا لكن موعدها لم يحدد بسبب الأحداث التي حدثت في ليبيا مؤخراً".​​​​​​​

ومطلع يوليو/تموز الجاري، اقتحم متظاهرون مقر مجلس النواب في طبرق (شرق)، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران بداخله، احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية، حسب إعلام محلي.

ومطلع مارس/آذار الماضي، منح مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة باشاغا.

بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا إلى حكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والكيانات الانتقالية.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، زار السفير التركي لدي ليبيا كنعان يلماز، مدينة بنغازي، وصرح خلال الزيارة، أنه "بحث مسألة استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بنغازي"، وهو ما جرى تنفيذه اعتباراً من 21 أبريل/نيسان الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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