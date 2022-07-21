سياسة
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مع انهيار ائتلافه الحكومي.. رئيس الوزراء الإيطالي يقدم استقالته
قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، بعد انهيار ائتلافه الحكومي الذي يقوده. فيما طلب منه ماتاريلا الاستمرار في تصريف أعمال الحكومة.
مع انهيار ائتلافه الحكومي.. رئيس الوزراء الإيطالي يقدم استقالته
مع انهيار ائتلافه الحكومي.. رئيس الوزراء الإيطالي يقدم استقالته / Reuters
21 يوليو 2022

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا بعد مقاطعة 3 أحزاب رئيسية تصويتاً حاسماً لنيل حكومته الثقة.

جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم الخميس مع الرئيس ماتاريلا في قصر "كويرينال" الرئاسي.

وقال مكتب الرئيس في بيان، إن ماتاريلا "أحيط" بالاستقالة وطلب من دراغي وحكومته الاستمرار في تصريف الأعمال، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

ومن المرجح أن يحل ماتاريلا البرلمان وأن يدعو إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول، حسب محللين. وحتى ذلك الحين قد يبقى دراغي على رأس الحكومة.

وعلى الرغم من فوز دراغي بتصويت منح الثقة في مجلس الشيوخ، مساء أمس الأربعاء، فإنه لم يحظ بدعم الأحزاب الرئيسية المكونة لائتلافه الحكومي.

والخميس الماضي رفض ماتاريلا استقالة دراغي السابقة من رئاسة الوزراء، ودعاه إلى المثول أمام البرلمان "لتقييم الوضع" بعد مقاطعة حركة "خمس نجوم" جلسة تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ.

وكان دراغي تولى رئاسة حكومة "وحدة وطنية" في مطلع العام 2021 مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها.

وتعارض حركة "خمس نجوم" بناء محارق تعتبر أنها مكلفة ومسببة للتلوث وغير فعالة ولا تشجع السكان على فرز النفايات.

وخلال تصويت في مجلس النواب الأسبوع الماضي، صوتت الحركة على إعطاء الحكومة الثقة، لكنها امتنعت بعد ذلك عن التصويت على المرسوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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