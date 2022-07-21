سياسة
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إطلاق ثيران يتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص  في إسبانيا
قالت هيئة الإغاثة الإسبانية إن ثلاثة أشخاص قُتلوا جراء تعرضهم للنطح خلال مشاهدة فعاليات إطلاق الثيران جنوب شرقي البلاد. وكثيراً ما تتسبب فعاليات إطلاق الثيران، وهو تقليد منتشر في إسبانيا بسقوط ضحايا رغم اعتماد بروتوكولات من شأنها تفادي هذه الحوادث.
إطلاق ثيران يتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص  في إسبانيا
تحصل أشهر عمليات إطلاق الثيران في سنوياً في إطار احتفالات سان فيرمين في بامبلونا شمال البلاد / AFP
21 يوليو 2022

قُتل ثلاثة أشخاص في الساعات الأخيرة في إسبانيا، بينهم سائح فرنسي، جراء تعرضهم للنطح خلال مشاهدة فعاليات إطلاق الثيران بمنطقة فالنسيا جنوب شرق البلاد، حسبما أفادت هيئات الإغاثة الأربعاء.

وقضى اثنان من الضحايا الثلاث، وهما في سن 50 عاما و56، بعد إصابتهما بجروح بالغة الثلاثاء جراء النطح من الثيران في ضاحية فالنسيا حيث تُنظم سنوياً فعاليات إطلاق الثيران ضمن احتفالات تحمل اسم "بوس ال كارير".

أما الثالث، وهو سائح فرنسي ستيني، فقد نُقل إلى المستشفى جراء إصابة بالغة في الثامن من يوليو/تموز بعد تعرضه للنطح في قرية قرب أليكانتي. وقد فارق الحياة الاثنين، وفق ناطق باسم هيئات الإغاثة.

وكثيراً ما تتسبب فعاليات إطلاق الثيران، وهو تقليد منتشر في إسبانيا وخصوصاً خلال الصيف حين تحتفل كل منطقة بعيد شفيعها، بسقوط ضحايا في البلاد، رغم اعتماد بروتوكولات من شأنها تفادي مثل هذا النوع من الحوادث.

وتحدث أشهر عمليات إطلاق الثيران في إسبانيا سنوياً في إطار احتفالات سان فيرمين في بامبلونا شمال البلاد، حيث يحاول المئات الاقتراب إلى أقصى حد ممكن من ستة ثيران خلال سباق يمتد على 850 متراً في شوارع المدينة المعبدة بالحصى.

وهذا العام، تعرض خمسة أشخاص للنطح خلال هذه الاحتفالات التي انتهت في 14يوليو، لكن إصاباتهم كانت طفيفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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