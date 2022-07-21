سياسة
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الكرملين يجيب.. ما الوضع الصحي لبوتين؟ وما صحة الشائعات حوله؟
قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي يتمتع بصحة جيدة نافياً تقارير "زائفة" نشرها الإعلام الأوكراني والأمريكي والبريطاني قالت إنه يعاني مشكلات صحية. وسعل بوتين خلال ظهور علني الأربعاء، ونقلت وكالة إنترفاكس عنه قوله إنه أصيب بنزلة برد خفيفة.
الكرملين يجيب.. ما الوضع الصحي لبوتين؟ وما صحة الشائعات حوله؟
الكرملين يجيب.. ما الوضع الصحي لبوتين؟ وما صحة الشائعات حولها؟ / Reuters
21 يوليو 2022

قال الكرملين الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحة جيدة، نافياً شائعات حول معاناته من مشكلات صحية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردّاً على سؤال خلال إفادته اليومية: "كل شيء على ما يرام في ما يتعلق بصحته".

وأضاف: "كما تعلمون، خبراء الإعلام الأوكرانيون والأمريكيون والبريطانيون نشروا أنباء زائفة عديدة عن صحة الرئيس في الشهور الماضية. هذه كلها تقارير زائفة".

وسعل بوتين خلال ظهور علني أمس الأربعاء، ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عنه قوله إنه أصيب بنزلة برد خفيفة خلال زيارة إيران يوم الثلاثاء.

ونُقل عن بوتين (69 عاماً) قوله: "كان الجوّ حارّاً جدّاً في طهران أمس... (الحرارة) تجاوزت 38 (درجة مئوية)، وكان مكيف الهواء قويّاً جدّاً هناك، لذلك أعتذر".

وباتت صحة بوتين تحت المجهر على المستوى الدولي خلال الأشهر الأخيرة، بخاصة بعد تصويره وهو يجلس عند طرف طاولات طويلة في اجتماعاته مع مسؤولين محليين وأجانب كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا، كما ظهر في بعض الأحيان يسير متصلباً في ما يبدو.

وردّاً على سؤال حول الأمر خلال منتدى أمني في الولايات المتحدة أمس الأربعاء، قال مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز إن بوتين "يتمتع بصحة جيدة للغاية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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