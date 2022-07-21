سياسة
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شنطوب: تكاتُفنا مع أذربيجان وباكستان يعزز مكافحة معاداة الإسلام
قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن تكاتف تركيا وأذربيجان وباكستان من شأنه أن يعزز مكافحة الإسلاموفوبيا والوقوف في وجه العنف والإرهاب.
شنطوب: تكاتُفنا مع أذربيجان وباكستان يعزز مكافحة معاداة الإسلام
شنطوب: تكاتفنا مع أذربيجان وباكستان يعزز مكافحة معاداة الإسلام / AA
21 يوليو 2022

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن تركيا وأذربيجان وباكستان ما دامت مستمرةً يداً واحدة ستتمكن من الوقوف في وجه العنف والإرهاب، ورفض التمييز ومعاداة الإسلام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات تركيا وأذربيجان وباكستان في العاصمة أنقرة.

وأفاد شنطوب أن هذه الفترة تشهد تغيراً في مسار التاريخ، مشيراً إلى تدهور التوازنات السياسية والقانونية والاقتصادية للقرن العشرين الذي شهد الحروب والصراعات والمجازر.

وأوضح أن المؤسسات التي ظهرت لإيجاد حلول لعدم الاستقرار أصبحت غير فعالة، ولم تستطع إنتاج السلام والرفاه.

وذكر أن اجتماعات رؤساء برلمانات تركيا وأذربيجان وباكستان ستتواصل خلال الفترة القادمة الأهمية والتصميم نفسيهما.

وتابع: “ما دمنا يداً واحدة، سنصمد أكثر في وجه العنف والإرهاب، وسنرفض بشكل أوضح التمييز ومعاداة الإسلام”.

وأشار إلى أن العدالة التي تحققت في إقليم “قره باغ” الأذري، ستتحقق أيضاً في قضية “جامو وكشمير”.

وأضاف: “سيجري حل قضية كشمير المحقة على أساس القانون الدولي وبما يلبي تطلعات شعبها”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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