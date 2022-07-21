سياسة
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بسبب مقابلة الأميرة ديانا.. BBC تدفع تعويضاً كبيراً لمربية وليام وهاري
وافقت هيئة الإذاعة البريطانية BBC على دفع تعويضات عطل وضرر "كبيرة" لمربية الأميرين ويليام وهاري السابقة التي استهدفتها مزاعم كاذبة كان الهدف من ورائها الحصول على مقابلة مع الأميرة ديانا سنة 1995.
بسبب مقابلة الأميرة ديانا.. BBC تدفع تعويضاً كبيراً لمربية وليام وهاري
العاصمة البريطانية لندن / TRT World
21 يوليو 2022

قالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، اليوم الخميس، إنها وافقت على دفع تعويضات عن "أضرار جسيمة" للمربية السابقة للأميرين وليام وهاري بسبب مقابلة مع والدتهما الأميرة الراحلة ديانا أجرتها الإذاعة عام 1995 وتتعرض بسببها الآن لانتقادات شديدة.

وجاء دفع تعويضات لتيجي ليج بورك، التي أصبح اسمها الآن ألكسندرا بيتيفر، بسبب مزاعم كاذبة عنها لفقها الصحفي في BBC مارتن بشير من أجل الحصول على المقابلة، والتي اعترفت فيها ديانا بانخراطها في علاقة غرامية وكشفت تفاصيل دقيقة عن زواجها الفاشل من ولي العهد الأمير تشارلز.

وتشكل هذه التسوية فصلاً جديداً من مسلسل الأساليب المضللة التي استُخدمت لإجراء مقابلة شاهدها 23 مليون شخص وأشارت أميرة ويلز خلالها إلى خيانة زوجها لها.

وفي العام الماضي، خلص تقرير إلى أن بشير خدع شقيق ديانا لترتيب لقاء معها من خلال إصدار بيانات مصرفية مزيفة تشير إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تتجسس على ديانا وأن اثنين من كبار مساعديها كانا يتقاضيان رواتب لتقديم معلومات عنها.

ووجد التقرير أن هيئة الإذاعة البريطانية تسترت على عملية الخداع.

وقال تيم ديفي، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، في بيان "وافقت الهيئة على دفع تعويضات عن أضرار جسيمة للسيدة بيتيفر".

وأضاف "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعتذر لها علناً، ولأمير ويلز، ودوق كامبريدج ودوق ساسكس، عن الطريقة التي جرى بها خداع الأميرة ديانا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محامي BBC قال لمحكمة في لندن إن المذيع اعترف بأن المزاعم ضد المربية "لا أساس لها من الصحة".

وقال ديفي إن BBC قررت أنها لن تعرض المقابلة مرة أخرى ولن تسمح لمحطات أخرى بإذاعتها.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت هيئة الإذاعة البريطانية أيضاً على تقديم تعويضات كبيرة لسكرتير ديانا الخاص السابق باتريك جيفسون فيما يتعلق بالمقابلة نفسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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