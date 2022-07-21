قال الحقوقي النرويجي بينجت إريك والدو، إنه أطلق مؤخراً حملة لجمع التبرعات من أجل شراء مُسيرة "بيرقدار TB2" التركية وإهدائها لأوكرانيا، مستلهماً ذلك من حملات مشابهة في بلدان مثل أوكرانيا وبولندا وليتوانيا.

وأضاف عبر بريد إلكتروني أرسله إلى وكالة الأناضول، أنهم يهدفون إلى جمع 55 مليون كرون (قرابة 5.5 ملايين دولار) من أجل شراء مُسيرة "بيرقدار" واحدة.

وأوضح أنه أطلق الحملة عبر منصة "Spleis.no" لجمع التبر عات الرقمية، وبضمان من بنك "Sparebank1" النرويجي، بحيث تذهب التبرعات مباشرة لصالح حساب السفارة الأوكرانية في أوسلو.

وأكد أنه يطلب من كل مواطن نرويجي التبرع بأقل من 10 كرونة، للوصول إلى الهدف، مضيفاً أن الحملة تتيح أيضاً لأول 1000 متبرع بأكثر من 250 كروناً، المشاركة في تحديد اسم المركبة الجوية التي سيجري التبرع بها.

وتأتي هذه الحملة بعد أخرى مشابهة شهدتها العديد من الدول الأوروبية، لشراء مُسيرات "بيرقدار" التركية وتقديمها لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "بايكار" للطيران والصناعات الدفاعية التركية، منحها أوكرانيا 3 مُسيرات مسلحة من طراز "بيرقدار TB2".

وأوضحت الشركة أنها أقدمت على هذه الخطوة بعد ما علمت باختتام حملة تبرعات أطلقها الشعب الأوكراني، لشراء مُسيرات بيرقدار خلال مدة وجيزة.

وأطلق الجيش الروسي هجوماً على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.​​​​​​​

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.