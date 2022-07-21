سياسة
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المغرب: الإسرائيليون الأكثر إقبالاً على تأشيراتنا الإلكترونية
قال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي، إن الإسرائيليين يتصدرون قائمة طالبي التأشيرات الإلكترونية الأجانب لزيارته، وذلك بعد نحو عامين على إعلان إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات بينهما.
المغرب: الإسرائيليون الأكثر إقبالاً على تأشيراتنا الإلكترونية
المغرب: الإسرائيليون الأكثر إقبالاً على تأشيراتنا الإلكترونية
21 يوليو 2022

أعلن المغرب، الخميس، أن الإسرائيليين يتصدرون قائمة طالبي التأشيرات الإلكترونية الأجانب لزيارته.

جاء ذلك وفق متحدث الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بالرباط، تحدث فيه أيضاً عن الأوضاع الداخلية مع ارتفاع أسعار الوقود.

وقال بايتاس: "مجموعة من الدول تأتي على رأس الدول الراغب مواطنوها في زيارة المغرب"، مبيناً أن إسرائيل "الدولة الأولى التي يطلب مواطنوها هذه التأشيرة" .

وأضاف: "إلى حدود اليوم تلقينا 4241 طلباً للحصول على التأشيرة الإلكترونية، منها 540 تأشيرة سريعة" دون الإشارة إلى عدد الطلبات التي تقدم بها الإسرائيليون.

واعتمد المغرب التأشيرة الإلكترونية لدخول ترابه من قبل مواطني عدد من البلدان، ابتداء من 10 يوليو/تموز الجاري، لإنعاش السياحة.

و8 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة ارتفاع السياحة الوافدة 216 بالمئة على أساس سنوي، خلال الثلث الأول من العام، مع استئناف حركة السفر الجوي بقوة.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، وسط رفض من هيئات وأحزاب مغربية.

من جهة أخرى قال بايتاس، إن الحكومة "تبذل قصارى جهدها لتتفاعل وتتجاوب وتتخذ جميع الإجراءات التي يمكنها أن تخفض من أسعار عدد من المواد" وذلك في رده على وسم "أخنوش ارحل" على منصّة تويتر للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

كما تداول نشطاء على موقعَي تويتر وفيسبوك، هاشتاغ "#7dh_Gazoil" و"#8dh_Essence" في إشارة إلى ضرورة خفض سعر الوقود إلى 7 و8 دراهم (0.77 دولار).

وأردف بايتاس: "الحكومة تنصت إلى جميع التعبيرات كيف ما كان نوعها، وتستمع إليها بإمعان شديد".

وفي مايو/أيار الماضي، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام جلسة للبرلمان، إن أزمتَي كورونا وحرب أوكرانيا تسببتا في ارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف لقجع أن "هذا الوضع أدّى إلى ارتفاع الغاز والسولار بالمغرب 30 بالمئة، بين فبراير/شباط ومايو/أيار العام الحالي".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعضاء الحكومة الجديدة، لتضمّ 24 وزيراً بالإضافة إلى أخنوش.

وأخنوش من مواليد عام 1961 وسط المغرب، وهو رجل أعمال وسياسي، شغل عدة مناصب بينها وزير الفلاحة لمدة 14 عاماً في 3 حكومات، كما صنفته مجلة "فوربس" ضمن أكثر المغاربة ثراءً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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