شدد مجلس الأمن القومي التركي، الخميس، على رفضه مضيّ اليونان قدماً في زيادة انتهاكاتها للمياه الإقليمية للبلاد ومجالها الجوي.

جاء ذلك في البيان الصادر عقب اجتماع المجلس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وأشار البيان إلى أن المجلس اطلع خلال الاجتماع على معلومات، عن العمليات المتواصلة بحزم ونجاح داخل البلاد وخارجها ضد جميع التهديدات والمخاطر تجاه وحدة البلاد وبقائها، على رأسها تنظيمات "PKK" و"غولن" و"داعش" الإرهابية، وبحث اتخاذ تدابير إضافية بهذا الصدد.

ولفت إلى أن الاجتماع قيّم المرحلة التي وصلت إليها مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي، المرتكب لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016.

وأكد المجلس مواصلة تركيا جهودها المبذولة بحزم للقضاء التام على شبكة الخيانة "غولن"، المتعاونة مع التنظيمات الإرهابية والبؤر التي تستهدف استقرار تركيا وأمنها.

ولفت البيان إلى أن المجلس بحث بالتفصيل قمة قادة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد ونتائجها، مبيناً أن تركيا أوفت بمسؤولياتها حيال الحلف الذي تنتمي إليه منذ 70 عاماً بكل صدق وبشكل كامل، وتنتظر النهج نفسه من أعضاء الحلف الآخرين.

ودعا البيان حلفاء تركيا في الناتو إلى الوقوف إلى جانب أنقرة وتقديم الدعم لها في كفاحها ضد "غولن" و"PKK" الإرهابية بكل مسمياتها.

وأضاف: "اليونان تتمسك بإصرار بموقفها المخالف لعلاقات حسن الجوار والتحالف متجاهلة القانون الدولي، ومن غير المقبول أن تمضي قدماً في زيادة انتهاكاتها للمياه الإقليمية لتركيا ومجالها الجوي، إضافة إلى أعمالها الاستفزازية".

كما دعا البيان إدارة اليونان مجدداً إلى إنهاء أنشطتها المخالفة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، التي تعرّض حياة المهاجرين غير النظاميين للخطر.

وأكد دعم تركيا القوي لرؤية حل الدولتين على أساس المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركية.

كما جدد البيان دعوة تركيا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل فوري وإعلان وقف إطلاق نار شامل، قبل أن تتسبب في مزيد من الخسائر بالأرواح والدمار.

وأكمل: "وفي هذا الإطار، ستواصل تركيا جهودها من أجل إحلال سلام دائم وحل المشكلة التي تتحول إلى أزمة غذائية على مستوى عالمي".