قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن العالم سيتلقى بشارة حل مشكلة شحن الحبوب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال افتتاح عدد من المشاريع في مدينة إسطنبول.

وأوضح: "سنزف إلى العالم بشرى توقيع الاتفاقية بين روسيا وأوكرانيا لتجاوز مشكلة شحن الحبوب".

وتستضيف مدينة إسطنبول الجمعة مراسم توقيع اتفاقية شحن الحبوب بين أوكرانيا وروسيا، بحضور الرئيس أردوغان وبمشاركة أمين عام الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيانٍ، أن مراسم توقيع الاتفاقية ستقام الجمعة الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي، في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهجة.

وأوضحت دائرة الاتصال أن كلّاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيحضران مراسم التوقيع.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تركيا، لمتابعة المناقشات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

جاء ذلك وفق فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية، بنيويورك.

وقال حق: "الأمين العام سوف يصل إلى إسطنبول هذا المساء (الخميس)، في إطار الجهود الرامية إلى تأمين وصول عالمي كامل للحبوب الأوكرانية والصادرات الروسية من السماد والأغذية".

وأضاف: "ما نحاول فعله هو التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لوصول منتجاتهما من الحبوب والأسمدة إلى السوق العالمية، وهذا ليس مجرد اتفاق بين البلدين فحسب، بل هو اتفاق لصالح العالم بأسره".

ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية توقيع اتفاق كهذا الجمعة، قال حق: "لا نستطيع تحديد موعد لتوقيع الاتفاق، لكننا نمضي قدماً في هذا الشأن".

وأردف: "الأمين العام قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إن المناقشات بشأن التوصل إلى اتفاق في مرحلة حساسة، وهناك الكثير من العمل أمامنا".

وتابع حق: "نعمل بقوة من الكواليس بهدف التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، والأمين العام أجرى اتصالات مكثفة مع عديد من القادة".

واشنطن ترحب

من جهتها، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس بتوقيع اتفاقية شحن الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، المنتظر توقيعها الجمعة في تركيا.

وشكرت الإدارة الأمريكية تركيا على جهودها، وفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وقال برايس في إفادة صحفية: "نشيد بالعمل الدؤوب الذي يؤديه حلفاؤنا الأتراك".

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، استضافت مدينة إسطنبول اجتماعاً عسكرياً بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لمناقشة نقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن المجتمعين اتفقوا على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

وتعاني الكثير من بلدان العالم من أزمة حبوب، نتيجة عدم تمكّن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية، بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

يشار إلى أن أطناناً من الحبوب الأوكرانية ظلت عالقة في مواني البحر الأسود بسبب الحصار الذي فرضته روسيا خلال حربها المستمرة منذ خمسة أشهر، ما تسبب في نقص عالمي وارتفاع في الأسعار.

بدورها، تؤكد روسيا أن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن نقص الغذاء.

فيما اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها موسكو بمحاولة استخدام الصادرات الزراعية الأوكرانية "ابتزازاً" لكسب النفوذ لرفع العقوبات الغربية التي فرضت ضدها على خلفية الحرب التي تشنها ضد كييف منذ 24 فبراير الماضي.