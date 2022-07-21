سياسة
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سيعمل من العزل.. البيت الأبيض يُطمئن الأمريكيين بعد إصابة بايدن بكورونا
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اختباراً لكوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية، مشيراً إلى أن الرئيس، البالغ 79 عاماً، يعاني "أعراضاً خفيفة" وسيواصل ممارسة عمله أثناء فترة عزله، بعدما بدأ في تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.
سيعمل من العزل.. البيت الأبيض يُطمئن الأمريكيين بعد إصابة بايدن بكورونا
  سيعمل من العزل.. البيت الأبيض يطمئن الأمريكيين بعد إصابة بايدن بكورونا    / AA
21 يوليو 2022

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكبر من شغلوا منصب رئيس الولايات المتحدة سنّاً إلى الآن، بكوفيد-19 وإنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.

وقال كيفين أوكونور طبيب البيت الأبيض في مذكرة نُشرت اليوم الخميس إن بايدن (79 عاماً) يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع وهي أعراض بدأ ظهورها عليه أمس الأربعاء. وأضاف أن بايدن بدأ في تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وقال بايدن الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين في مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر إنه "بخير".

وقال أيضا في المقطع الذي بلغت مدة بثه 21 ثانية إنه "ينجز الكثير من العمل" وسيواصل أداء مهامه.

وظهر بايدن مبتسماً في صورة نُشرت في الحساب ومرتدياً سترة وجالساً إلى مكتب عليه أوراق.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم بايدن في بيان "التزاماً بإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيعزل نفسه في البيت الأبيض وسيواصل أداء جميع مهامه كاملة خلال هذا الوقت".

وفي الشهور الماضية أثبتت الفحوص إيجابية إصابة عدد كبير من أعضاء إدارة بايدن وكبار الشخصيات الأخرى في واشنطن بفيروس كورونا، من بينهم كاملا هاريس نائبة الرئيس في أبريل نيسان ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير العدل ميريك جارلاند.

وأثبتت الفحوص سلبية إصابتهم جميعاً منذ ذلك الوقت واستأنفوا العمل.

وقالت جان بيير إن بايدن يتحدث مع العاملين معه بالهاتف وسيواصل المشاركة في الاجتماعات بالهاتف وعبر تطبيق زوم من البيت الأبيض خلال تعافيه. وأضافت أن بايدن سيؤدي العمل مباشرة عندما تثبت الفحوص سلبية الإصابة.

وأوضحت أن البيت الأبيض سيصدر نشرة يومية عن صحة الرئيس.

وأصيب دونالد ترمب سلف بايدن بكوفيد-19 في أواخر 2020 وعولج في المستشفى لعدة أيام.

وقال عزقيل إيمانويل وهو طبيب وعضو سابق في فريق بايدن الانتقالي لشؤون كوفيد على تويتر "نحن في وضع مختلف للغاية عن آخر مرة أصيب فيها رئيس للولايات المتحدة بكوفيد".

وأضاف: "بايدن مُطعّم بالكامل/معزز، وتفيد التقارير بأنه يتناول علاجاً (باكسلوفيد). إذا كان من شأن ذلك إظهار شيء فهو كم هو معدٍ هذا المتحور الخامس. اطمئنوا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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