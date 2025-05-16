وذكرت مصادر طبية وشهود عيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن منذ الليلة الماضية سلسلة غارات كثيفة هي "الأعنف" منذ بداية الإبادة قبل 20 شهراً، استهدفت أكثر من 11 منزلاً وطرقات ومركبات وخيام نازحين في مناطق عدة ببلدتَي جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع.

وأفاد متحدث الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل اليوم الجمعة، بأن "50 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي جرى انتشالهم، وما يزيد على 50 آخرين تحت أنقاض المنازل، وتوجد مناطق لم تستطع طواقم الإسعاف الوصول إليها بعد".

وأضاف بصل أن جيش الاحتلال قصف 11 منزلاً مأهولا شمال قطاع غزة، واستهدف مسعفين خلال محاولتهم إنقاذ جرحى وانتشال شهداء الغارات العنيفة الأخيرة.

وأشار إلى أن جثامين لشهداء جراء الغارات الإسرائيلية ما زالوا في طرقات بلدتَي بيت لاهيا وجباليا ومخيم جباليا وبلدة بيت حانون شمال القطاع، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليها بسبب كثافة القصف.

وقال شهود عيان إن عدداً كبيراً من جثامين الشهداء وصل إلى المستشفى الإندونيسي شماليّ القطاع، بعد نقل مدنيين كثيراً منها وسط تعطُّل معظم سيارات الإسعاف والدفاع المدني إثر منع إسرائيل دخول وقود إلى القطاع واستهدافها غالبية مركبات الإنقاذ منذ بداية الإبادة.

ولفتت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن الاحتلال شنّ قصفه على قطاع غزة باستخدام طائرات حربية ومروحيات وطائرات استطلاع وزوارق بحرية.

وأكّدَت أن القصف تخلله تقدم للاحتلال في بلدة بيت لاهيا، واختطاف فلسطينيين من مركز إيواء.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء خلال نزوحهم من مناطق الشمال، قبل أن يُستشهد 8 آخرون في قصف استهدف "عزبة عبد ربه" شرقيّ بلدة جباليا.

غارات كثيفة على القطاع كله

وفي جنوبي القطاع، أشارت "وفا" إلى أنه شوهدت الليلة الماضية عائلات نازحة تحت كثافة القصف من منطقة القرارة شمال خان يونس.

وأدّى قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة الفخاري شرقي المدينة، إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، فيما استُشهد فلسطينيان آخران، وأصيب وفُقد آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في بلدة القرارة.

كما أطلقت طائرات "كواد كابتر" قنابل عشوائية على تجمعات مدنيين في القرارة والسطر ومشارف مدينة حمد، تبعها قصف مدفعي.

وشهدت المحافظة الوسطى بدورها تصعيداً في وتيرة الغارات الجوية والاستهدافات المدفعية، فشنّت طائرات الاحتلال 4 غارات جوية على منطقة دير البلح، وسط استمرار القصف المدفعي.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.