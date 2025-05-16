الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
عشرات الشهداء بمجازر هي الأعنف منذ بداية الإبادة في غزة.. والاحتلال يستهدف طواقم الإسعاف
تعرّض قطاع غزة، لا سيما المناطق الشمالية، لقصف إسرائيلي مكثف استهدف الخيام والمنازل المأهولة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
عشرات الشهداء بمجازر هي الأعنف منذ بداية الإبادة في غزة.. والاحتلال يستهدف طواقم الإسعاف
الاحتلال يرتكب مجازر دموية في غزة / AA
16 مايو 2025

وذكرت مصادر طبية وشهود عيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن منذ الليلة الماضية سلسلة غارات كثيفة هي "الأعنف" منذ بداية الإبادة قبل 20 شهراً، استهدفت أكثر من 11 منزلاً وطرقات ومركبات وخيام نازحين في مناطق عدة ببلدتَي جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع.

وأفاد متحدث الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل اليوم الجمعة، بأن "50 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي جرى انتشالهم، وما يزيد على 50 آخرين تحت أنقاض المنازل، وتوجد مناطق لم تستطع طواقم الإسعاف الوصول إليها بعد".

وأضاف بصل أن جيش الاحتلال قصف 11 منزلاً مأهولا شمال قطاع غزة، واستهدف مسعفين خلال محاولتهم إنقاذ جرحى وانتشال شهداء الغارات العنيفة الأخيرة.

وأشار إلى أن جثامين لشهداء جراء الغارات الإسرائيلية ما زالوا في طرقات بلدتَي بيت لاهيا وجباليا ومخيم جباليا وبلدة بيت حانون شمال القطاع، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليها بسبب كثافة القصف.

وقال شهود عيان إن عدداً كبيراً من جثامين الشهداء وصل إلى المستشفى الإندونيسي شماليّ القطاع، بعد نقل مدنيين كثيراً منها وسط تعطُّل معظم سيارات الإسعاف والدفاع المدني إثر منع إسرائيل دخول وقود إلى القطاع واستهدافها غالبية مركبات الإنقاذ منذ بداية الإبادة.

ولفتت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن الاحتلال شنّ قصفه على قطاع غزة باستخدام طائرات حربية ومروحيات وطائرات استطلاع وزوارق بحرية.

وأكّدَت أن القصف تخلله تقدم للاحتلال في بلدة بيت لاهيا، واختطاف فلسطينيين من مركز إيواء.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء خلال نزوحهم من مناطق الشمال، قبل أن يُستشهد 8 آخرون في قصف استهدف "عزبة عبد ربه" شرقيّ بلدة جباليا.

غارات كثيفة على القطاع كله

وفي جنوبي القطاع، أشارت "وفا" إلى أنه شوهدت الليلة الماضية عائلات نازحة تحت كثافة القصف من منطقة القرارة شمال خان يونس.

وأدّى قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة الفخاري شرقي المدينة، إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، فيما استُشهد فلسطينيان آخران، وأصيب وفُقد آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في بلدة القرارة.

كما أطلقت طائرات "كواد كابتر" قنابل عشوائية على تجمعات مدنيين في القرارة والسطر ومشارف مدينة حمد، تبعها قصف مدفعي.

وشهدت المحافظة الوسطى بدورها تصعيداً في وتيرة الغارات الجوية والاستهدافات المدفعية، فشنّت طائرات الاحتلال 4 غارات جوية على منطقة دير البلح، وسط استمرار القصف المدفعي.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us