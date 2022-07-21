بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سوق النفط العالمي، وأكّدا أهمية زيادة التنسيق بين البلدين ضمن تحالف "أوبك ".

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الرئيس بوتين والأمير بن سلمان، الخميس، حسب بيان صادر عن الرئاسة الروسية "الكرملين".

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا وضع سوق النفط العالمي وقضايا التعاون الثنائي، وأشادا بمستوى العلاقات الودية بين روسيا والسعودية.

وأكد الجانبان توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة.

وأضاف البيان، أن الجانبين أكّدا أهمية زيادة التنسيق في إطار تحالف "أوبك"، وأشارا إلى أن دول التحالف مستمرة بالوفاء بالتزاماتها للحفاظ على توازن سوق النفط العالمي.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج القمة الثلاثية (روسية تركية إيرانية) التي استضافتها العاصمة طهران الثلاثاء، وجرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.