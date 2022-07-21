أعرب رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6)، ريتشارد مور، الخميس، عن شكوكه في أن يكون المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي داعماً للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، بالرغم من السعي إلى استئناف المفاوضات حول هذه المسألة.

وقال مور خلال منتدى آسبن الأمني "إذا تمكنّا من التوصّل إلى اتفاق، فمن المحتمل أن يكون أفضل طريقة لدينا للحدّ من برنامج إيران النووي. لست مقتنعاً بأننا سنحقق ذلك".

وأضاف "لا أظن أن المرشد الأعلى لإيران يريد التوصل إلى اتفاق. لن يرغب الإيرانيون أيضاً في إنهاء المحادثات، لذا قد تتواصل لبعض الوقت".

وقال مور "أعتقد أنّ الاتفاق موجود على الطاولة. القوى الأوروبية والإدارة (الأمريكية) واضحون جداً جداً بهذا الشأن. ولا أعتقد أنّ الصينيين والروس سيعرقلون هذه المسألة. لكنني لا أعتقد أنّ الإيرانيين يريدون" الاتفاق.

وهي المرة الأولى التي يتحدّث فيها مور في الخارج، أثناء مشاركته في المؤتمر الذي عُقد في ولاية كولورادو الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّه يؤيّد العودة إلى اتفاق عام 2015 الذي جرى التفاوض عليه خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، قبل أن يُخرج دونالد ترمب الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وتوقفت المحادثات رسمياً منذ مارس/آذار مع بقاء نقاط تباين بين طهران وواشنطن، على رغم تأكيد المعنيين تحقيق تقدّم لإحياء الاتفاق.

واستضافت قطر في نهاية يونيو/حزيران محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة سعياً إلى ردم الهوة بينهما، لكن تلك المحادثات توقفت بعد يومين بدون تحقيق أي اختراق.