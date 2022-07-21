كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (مستقلة)، الخميس، أن تنظيم YPG الإرهابي، اعتقل 10 مدنيين بهدف تجنيدهم إجبارياً في صفوفه.

وأوضحت الشبكة في بيان، أن YPG الإرهابي اعتقل الأربعاء 10 مدنيين بينهم طفل لدى مرورهم من نقاط تفتيش في محافظة الرقة شرقي سوريا، بهدف التجنيد القسري، واقتادهم إلى أحد المراكز التابعة له في المحافظة.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يجرِ إبلاغ أحد من ذوي المعتقلين باعتقالهم، وجرت مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم.

وأعربت الشبكة عن خشيتها من أن يُزجّ بهم في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة.

وطالبت الشبكة السورية بـ"تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية، والكشف عن مصير آلاف المُختفين قسرياً من قبل التنظيم الإرهابي.

وأكدت أن "YPG الإرهابي يهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع، وابتزاز الأهالي، ولدينا تخوّف حقيقي حيال مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا".