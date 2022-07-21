سياسة
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بينهم طفل.. YPG الإرهابي يعتقل 10 مدنيين شمالي سوريا لتجنيدهم إجبارياً
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن تنظيم YPG/PKK الإرهابي اعتقل 10 مدنيين بينهم طفل لدى مرورهم من نقاط تفتيش في محافظة الرقة شرقي سوريا، بهدف التجنيد القسري، واقتادهم إلى أحد المراكز التابعة له في المحافظة.
بينهم طفل.. YPG الإرهابي يعتقل 10 مدنيين شمالي سوريا لتجنيدهم إجبارياً
تكشف عن احتجاز تنظيم YPG الإرهابي أطفالاً في سجون البالغين / AA
21 يوليو 2022

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (مستقلة)، الخميس، أن تنظيم YPG الإرهابي، اعتقل 10 مدنيين بهدف تجنيدهم إجبارياً في صفوفه.

وأوضحت الشبكة في بيان، أن YPG الإرهابي اعتقل الأربعاء 10 مدنيين بينهم طفل لدى مرورهم من نقاط تفتيش في محافظة الرقة شرقي سوريا، بهدف التجنيد القسري، واقتادهم إلى أحد المراكز التابعة له في المحافظة.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يجرِ إبلاغ أحد من ذوي المعتقلين باعتقالهم، وجرت مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم.

وأعربت الشبكة عن خشيتها من أن يُزجّ بهم في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة.

وطالبت الشبكة السورية بـ"تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية، والكشف عن مصير آلاف المُختفين قسرياً من قبل التنظيم الإرهابي.

وأكدت أن "YPG الإرهابي يهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع، وابتزاز الأهالي، ولدينا تخوّف حقيقي حيال مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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