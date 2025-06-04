سياسة
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تنفيذاً لقرار ترمب.. الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%
رفعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من 25 إلى 50%، تنفيذاً لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترمب.
تنفيذاً لقرار ترمب.. الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%
واشنطن ترفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% / AFP
4 يونيو 2025

وكان مرسوم مضاعفة الرسوم قد نُشر أمس الثلاثاء، ودخل حيز التنفيذ عند الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي (04:01 ت.غ).

وعند إعلانه القرار الجمعة، قال الرئيس الأمريكي إن الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة من شأنها حماية "صناعاتنا من الصلب والألومنيوم التي ستكون أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف ترمب: "نريد التحقق من أن (الواردات) لا تهدد الأمن القومي".

وجاء في نص المرسوم: "مع أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن وفرت دعماً أساسياً للأسعار في السوق الأمريكية، لكنها لم تسمح لهذه الصناعات بتطوير والمحافظة على نسبة استخدام لقدرات الإنتاج تكون كافية لاستمراريتها وبالنظر إلى متطلبات الدفاع الوطني".

وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع ترمب مراسيم لرفع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم إلى 25%، بدلاً من 10%.

ودخلت الزيادة المقررة في على الواردات من المعدنين حيز التنفيذ في 12 مارس/آذار الماضي، وذلك قبل إقرار الزيادة الجديدة التي بدأ تطبيقها اليوم الأربعاء.

مصدر:TRT Arabi
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