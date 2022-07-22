سياسة
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الجزائر تعتقل مدير المخابرات التونسي السابق بعد فراره إليها وتسلمه إلى تونس
ألقت السلطات الجزائرية، الخميس القبض على مدير المخابرات التونسي السابق الأزهر اللونغو في أثناء دخوله البلاد. وسلمته لاحقاً إلى تونس حيث يواجه محاكمات قضائية تتعلق بعدة تهم موجهة إليه.
الجزائر تعتقل مدير المخابرات التونسي السابق بعد فراره إليها وتسلمه إلى تونس
الجزائر تعتقل مدير المخابرات التونسي السابق بعد فراره إليها وتسلمه إلى تونس / Others
22 يوليو 2022

أفادت وسائل إعلامية تونسية الخميس بأن الجزائر سلمت مدير المخابرات التونسي السابق الأزهر اللونغو إلى سلطات بلاده بعد أن فر إلى الجزائر.

ونقل راديو "موزاييك اف ام" (خاص) عن مصدر بوزارة الداخلية التونسية قوله: "تمّ القبض على الأزهر اللونغو من طرف الأمن الجزائري أثناء محاولته اجتياز الحدود الذي سلمه للسلطات التونسية".

وأضاف أن اللونغو "أُخضع للبحث أمام الوحدة الوطنية من طرف أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني (العاصمة تونس) من أجل إحدى التتبعات المفتوحة ضدّه (لم يوضحها)".

وأردف المصدر: "ينتظر أن يتمّ لاحقاً مثول اللونغو أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للبحث من أجل القضية المعروفة إعلامياً بمؤسسة "أنستالينغو" (شركة محتوى إعلامي تلاحَق قضائياً) وذلك بمقتضى إنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2".

يذكر أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين أحال في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الأزهر اللونغو إلى التقاعد الوجوبي (إقالة) صحبة 19 كادراً أمنياً.

وكان اللونغو شغل منصب مدير عامّ المصالح المختصّة، وقبل ذلك عُيّن ملحقاً أمنياً بسفارة تونس في فرنسا، كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلامات العامّة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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