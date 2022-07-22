قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري نقلاً عن بيان لجيش النظام إن هجوماً إسرائيلياً على العاصمة دمشق أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين.

وقال مصدر عسكري: "في تمام الساعة 12:32 من فجر اليوم الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ، من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضاً عن خسائر مادية.

ومنذ سنوات تستهدف إسرائيل بشكل متكرر قوات النظام السوري والمليشيات المدعومة من إيران والمتمركزة في عدة مواقع بسوريا.