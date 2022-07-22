سياسة
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أسفر عن خسائر مادية أيضاً.. مقتل 3 وإصابة 7 في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق
أعلن جيش النظام السوري التصدي لهجوم صاروخي شنته القوات الإسرائيلية، صباح الجمعة, وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين.
أسفر عن خسائر مادية أيضاً.. مقتل 3 وإصابة 7 في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق
مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين في هجوم إسرائيلي على دمشق / Reuters
22 يوليو 2022

قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري نقلاً عن بيان لجيش النظام إن هجوماً إسرائيلياً على العاصمة دمشق أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين.

وقال مصدر عسكري: "في تمام الساعة 12:32 من فجر اليوم الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ، من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضاً عن خسائر مادية.

ومنذ سنوات تستهدف إسرائيل بشكل متكرر قوات النظام السوري والمليشيات المدعومة من إيران والمتمركزة في عدة مواقع بسوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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