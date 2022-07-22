سياسة
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المغرب يعتزم إنشاء مصنع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
يعتزم المغرب إنشاء مصنع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. ويتفاوض في ذلك مع عدة شركات مصنعة. وتأمل المملكة أن يحقق هذا المشروع قوة دفع هامة للقطاع الصناعي بالبلاد.
المغرب يعتزم إنشاء مصنع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
المغرب يعتزم إنشاء مصنع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية / AA
22 يوليو 2022

قال وزير الصناعة المغربي رياض مزور الخميس إن المغرب يتفاوض مع شركات مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية من أجل إنشاء مصنع في البلاد بما يناسب قطاع السيارات الحالي وإنتاج الكوبالت.

وأضاف الوزير في مقابلة مع وكالة رويترز: "نأمل في توقيع اتفاق لإنشاء المصنع قبل نهاية العام الجاري"، لكنه امتنع عن ذكر أسماء الشركات.

كما أنه لم يذكر حجم الاستثمار الذي سيتطلبه، لكنه أشار إلى أنه سيكون مصنعاً ضخماً "غيغا فاكتوري".

وتابع الوزير قائلاً إن "المصنع المقرر لبطاريات السيارات الكهربائية سيوفر قوة دفع هائلة لقطاع السيارات المحلي وسيستفيد من توفر الطاقة المتجددة والمواد الخام مثل الكوبالت والفوسفات في البلاد".

وقال إن الطلب على مثل هذه البطاريات يتزايد في الخارج وفي داخل المغرب، إذ تخطط شركة "سيتروين" لمضاعفة طاقتها الإنتاجية في غضون عامين من 50 ألف سيارة كهربائية صغيرة للغاية.

وأوضح مزور أن المغرب يملك مصانع لإنتاج سيارات "رينو" و"ستيلانتيس" بطاقة إنتاجية مجتمعة تبلغ 700 ألف سيارة. وقال: "نستهدف إنتاج مليون سيارة في غضون الثلاث إلى أربع سنوات قادمة".

واحتلت صادرات نحو 250 مصنعا مغربياً للسيارات وقطع غيارها المرتبة الأولى للصادرات الصناعية للمغرب خلال السنوات السبع الماضية متجاوزة مبيعات الفوسفات.

وحتى مايو/أيار من العام الجاري، بلغت مبيعات قطاع السيارات في المغرب 4.13 مليار دولار، بزيادة 24%.

وقال مزور إن أول وثاني أكثر السيارات مبيعاً في أوروبا، داسيا سانديرو وبيجو 208، تصنعان في المغرب.

وأضاف أنه لزيادة قدرة البلاد التنافسية في مواجهة الصين والهند، فإنها تخطط لزيادة نسبة قطع الغيار المصنعة محلياً في السيارات التي تصدرها إلى 80% ارتفاعاً من 65% حالياً.

وتابع: "صناعتا السيارات والطيران محركان للابتكار الصناعي في البلاد".

الطيران

قال مزور إن مبيعات صناعة الطيران ستتجاوز مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، إذ ارتفعت الصادرات حتى مايو إلى 877 مليون دولار، بزيادة 61% عن العام السابق.

وأصبحت شركة "كولينز إيروسبيس" يوم الاثنين أحدث لاعب رئيسي في قطاع الطيران ينضم إلى قائمة المصنعين العالميين، مثل بوينج وإيرباص، الذين يستوردون قطع غيار مغربية الصنع.

الصفقة، الموقعة على هامش معرض فارنبرة للطيران، ستضيف مليار دولار من الإيرادات لموردي قطاع الطيران المغاربة من مختلف واردات المحركات والمقصورات وبدن الطائرات وأجزاء الجناح.

وخلال نفس الحدث، وقع المغرب صفقة أخرى مع جال إيروسبيس لبناء مصنع لإنتاج الأجزاء الداخلية لمقصورات الطائرات بقيمة 12 مليون دولار.

وقال مزور إن بمقدور 140 مصنعاً بقطاع الطيران في المغرب الآن صنع 43% من المكونات التي تدخل في صناعة الطائرات العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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