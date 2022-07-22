سياسة
3 دقيقة قراءة
الأولى منذ 10 أعوام.. اكتشاف إصابة بشلل الأطفال بإحدى ضواحي نيويورك
أعلنت وزارة الصحة بولاية نيويورك الأمريكية، رصد أول إصابة شديدة العدوى بشلل الأطفال، وذلك منذ 10 أعوام تقريباً. وتواصل الجهات المختصة في الأثناء إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من منشأ المرض.
الأولى منذ 10 أعوام.. اكتشاف إصابة بشلل الأطفال بإحدى ضواحي نيويورك
الأولى منذ 10 أعوام.. اكتشاف إصابة بشلل الأطفال بإحدى ضواحي نيويورك / Reuters
22 يوليو 2022

قالت وزارة الصحة بولاية نيويورك الأمريكية أمس الخميس إن شخصاً بالغاً من سكان إحدى ضواحي مدينة نيويورك شُخصت إصابته بشلل الأطفال بعد أن أصيب بضعف وشلل قبل شهر، وهي أول إصابة مؤكدة بالمرض في البلاد منذ عشرة أعوام تقريباً.

وقالت وزارة الصحة بالولاية في بيان إن الفحص أشار إلى أن الحالة التي جرى رصدها في مقاطعة روكلاند للفيروس شديد العدوى ربما يكون مصدرها من خارج الولايات المتحدة.

وقالت باتريشيا شنابيل المفوضة الصحية لمقاطعة روكلاند في بيان: "نتابع الموقف من كثب ونعمل مع وزارة الصحة في ولاية نيويورك ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للتصدي لهذا الأمر الطارئ المتعلق بالصحة العامة لحماية صحة وسلامة سكان المقاطعة".

وأوضحت أن المصاب لم يتلقَّ التطعيم.

وقالت إن تحليلاً أجراه خبراء الصحة بالولاية توصل إلى أن الحالة مصدرها سلالة ضعيفة من الفيروس مستخدمة في لقاحات شلل الأطفال التي تؤخذ عن طريق الفم خارج الولايات المتحدة ويمكن أن تسبب العدوى في بعض الأحيان، ولهذا أوقف استخدامها محلياً منذ عام 2000.

وأضافت أنه لم يتضح بعد كيف ولا أين تعرض المريض للعدوى.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين محليين، أن الرجل عضو في جالية اليهود الأرثوذكس، التي كانت مركز تفشٍّ لمرض الحصبة في عامي 2018 و2019 فيما تُعزى الإصابة إلى معدلات التطعيم المنخفضة نسبياً بين المنتمين إليها.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي أكدت الحالة، إنه لم تظهر حالات إصابة بشلل الأطفال منشؤها الولايات المتحدة منذ عام 1979. وأضافت أن آخر إصابة معروفة بشلل الأطفال في البلاد تبين أن مصدرها لقاح فموي، وذلك في عام 2013.

وذكرت المراكز أن شلل الأطفال لا يكون مصحوباً بأعراض عادة، لكن يمكنه أن يسبب أعراضاً تشبه الإنفلونزا مثل التهاب الحلق والحمى والتعب والغثيان.

وفي نسبة صغيرة من الحالات، يهاجم شلل الأطفال الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب شللاً لا يمكن علاجه.

ويمكن منع العدوى عن طريق التطعيم، إذ يُنسب الفضل في الانخفاض الكبير في عدد الحالات في جميع أنحاء العالم خلال العقود الأخيرة إلى حملات التحصين الوطنية والإقليمية المكثفة للرضع والأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us