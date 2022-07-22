سياسة
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بغداد تبلغ طهران باستعداد الرياض لبدء مباحثات "سياسية علنيّة"
أفاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأن الحكومة العراقية أبلغت طهران باستعداد الرياض لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي، وبصورة "علنية".
بغداد تبلغ طهران باستعداد الرياض لبدء مباحثات "سياسية علنيّة"
طهران والرياض أجرتا جولة محادثات جديدة في بغداد
22 يوليو 2022

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، أن العراق أبلغ طهران استعداد السعودية لبدء محادثات سياسية علنيّة بين البلدين.

وقال الوزير في حوار مع التلفزيون الإيراني، إن الإمارات والكويت تعتزمان إعادة سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب، حسبما نقلت وكالة مهر للأنباء.

وكان أنور قرقاش مستشار الشؤون الدبلوماسية لرئيس الإمارات، قال منتصف الشهر الجاري، إنّ أبو ظبي "بصدد إرسال سفير إلى طهران، وتريد إعادة بناء العلاقات".

وشدد قرقاش على أنّ "الإمارات لن تكون جزءاً من محور ضد إيران، وهي لا تتبنى نهج المواجهة معها".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الرياض، قال أمير عبد اللهيان: "أجرينا 5 جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني".

وأضاف: "وزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي أنّ السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي، وبصورة علنية".

وأشار عبد اللهيان إلى أنّ "الجانب الإيراني أبلغ الرياض أنّ إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي، من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إيران والتقى الرئيس إبراهيم رئيسي، قادماً من السعودية، التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، وقال فيها: "اتفقنا على التعاون على تهدئة الأوضاع في المنطقة، وبحثنا في القضايا المصيرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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