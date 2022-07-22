أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة فتح ممرين إنسانيين لحركة السفن باتجاه البحر الأسود وبحر آزوف ودونيتسك جنوبي وشرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الممر الإنساني في البحر الأسود سيسمح للسفن بالعبور يومياً من الساعة 08:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو لمغادرة مواني خيرسون ونيقولاييف و تشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني في اتجاه الجنوب الغربي.

وأضافت أن ممر بحر آزوف سيعمل على مدار الساعة، ويمكن للسفن الراسية في ميناء ماريوبول المغادرة عبره باتجاه البحر الأسود، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

وفي مايو /أيار الماضي، أعلن الجيش الروسي سيطرة قواته بالكامل على مدينة ماريوبول ومينائها الاستراتيجي المطل على البحر الأسود في أوكرانيا، بعد نحو 3 أشهر من الحصار واستسلام جميع الجنود والمسلحين الذين كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلاً في سيادتها.