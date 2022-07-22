سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تعلن فتح ممرَّيْن إنسانيَّيْن لعبور السفن عبر بحر آزوف والبحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة السماح للسفن بالعبور، عبر ممرين إنسانيين باتجاه البحر الأسود وبحر آزوف ودونيتسك جنوبي وشرقي أوكرانيا، وذلك بعد أشهر من الحصار.
روسيا تعلن فتح ممرَّيْن إنسانيَّيْن لعبور السفن عبر بحر آزوف والبحر الأسود
روسيا تعلن فتح ممرين إنسانيين لعبور السفن عبر بحر آزوف والبحر الأسود / AP
22 يوليو 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة فتح ممرين إنسانيين لحركة السفن باتجاه البحر الأسود وبحر آزوف ودونيتسك جنوبي وشرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الممر الإنساني في البحر الأسود سيسمح للسفن بالعبور يومياً من الساعة 08:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو لمغادرة مواني خيرسون ونيقولاييف و تشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني في اتجاه الجنوب الغربي.

وأضافت أن ممر بحر آزوف سيعمل على مدار الساعة، ويمكن للسفن الراسية في ميناء ماريوبول المغادرة عبره باتجاه البحر الأسود، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

وفي مايو /أيار الماضي، أعلن الجيش الروسي سيطرة قواته بالكامل على مدينة ماريوبول ومينائها الاستراتيجي المطل على البحر الأسود في أوكرانيا، بعد نحو 3 أشهر من الحصار واستسلام جميع الجنود والمسلحين الذين كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلاً في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us