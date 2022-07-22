سياسة
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إسطنبول.. أقار يبحث مع نظيره الروسي قضايا أمنية ودفاعية
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، عدداً من القضايا الأمنية والدفاعية التي تهم البلدين، وذلك خلال لقائهما في مدينة إسطنبول قبيل مراسم توقيع اتفاقية شحن الحبوب العالقة بين الوفدين الروسي والأوكراني.
إسطنبول.. أقار يبحث مع نظيره الروسي قضايا أمنية ودفاعية
إسطنبول.. أقار يبحث مع نظيره الروسي قضايا أمنية ودفاعية / AA
22 يوليو 2022

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، في إسطنبول، قضايا أمنية ودفاعية.

وذكرت وكالة الأناضول، الجمعة، أن أقار عقد اجتماعاً مع شويغو في قصر "قلندر"، وأوضح أن الجانبين بحثا قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية.

وأكد أقار الحاجة إلى وقف إطلاق نار عاجل في أوكرانيا، وشكر شويغو على مساهماته في الجهود الرامية لشحن الحبوب والمواد الغذائية العالقة عبر البحر.

وفي وقت سابق الجمعة، وصل وفد روسي برئاسة شويغو إلى مدينة إسطنبول التركية، للمشاركة في مراسم توقيع اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية العالقة.

وتستضيف مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقية شحن الحبوب بين أوكرانيا وروسيا، بحضور الرئيس أردوغان وبمشاركة أمين عام الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيانٍ، أن مراسم توقيع الاتفاقية ستقام الجمعة الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي، في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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