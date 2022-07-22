ارتفعت حصيلة الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، بين قواتٍ من "حرس المجلس الرئاسي" وأخرى من "جهاز الردع"، إلى 13 قتيلاً و30 جريحاً.

وقال أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ (حكومي)، في تصريح للأناضول، إن بين القتلى عسكريين ومدنيين، أحدهم طفل.

وفي وقت سابق الجمعة، صرح المسؤول الطبي ذاته للأناضول، أن الاشتباكات أسفرت عن 10 قتلى و27 جريحاً.

وفي السياق، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن رؤساء الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي محمد المنفي، والأركان محمد الحداد، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، يعقدون الآن اجتماعاً لبحث الأوضاع في طرابلس.

وأضاف حمودة في بيان نشره عبر فيسبوك، أن "جهاز الرّدع يُعلن التزامه وقف الاشتباك بعد جهود متواصلة من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء".

وفي وقت سابق اليوم، كلف المجلس الرئاسي في خطاب رسمي، رئاسة أركان الجيش باتخاذ إجراءات "فورية" لفضّ الاشتباكات.

ووفق مصدر أمني في مطار "معيتيقة" الدولي في طرابلس، توقفت حركة الملاحة الجوية بالمطار جرّاء الاشتباكات التي بدأت مساء الخميس وتجددت صباح الجمعة.

وأفاد مراسل الأناضول أن اللواء "444" التابع لرئاسة أركان الجيش، تدخل لفض الاشتباكات كقوة محايدة، ونجح بالانتشار في عدد من المواقع التي شهدت مواجهات.

وتشهد ليبيا الغنية بالنفط، انقساماً سياسياً وصراعاً على السلطة بين حكومتين، إحداهما حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي، وحكومة "الوحدة الوطنية" التي يرأسها الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.