أشادت العديد من الدول بجهود تركيا الدبلوماسية في سبيل التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف بغية إزالة العقبات أمام شحنات الحبوب الأوكرانية.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، على تويتر: "اتفاقية إسطنبول اليوم هي خطوة في الاتجاه الصحيح" لحل المشاكل الناجمة عن الحرب الروسية "غير القانونية" ضد أوكرانيا والتي تركت الملايين عرضة لخطر الجوع.

وفي السياق، طالب بوريل بالتنفيذ "السريع" للاتفاق لتسهيل شحنات الحبوب من البحر الأسود، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم المساعدة بشحن الحبوب الأوكرانية.

من جهتها، شكرت بريطانيا كلاً من تركيا والأمم المتحدة على التوسط في اتفاق استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك في بيان لوزيرة الخارجية، ليز ستروس، قالت فيه إن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا "جعلت بعض أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً في العالم معرضين لخطر عدم الحصول على ما يأكلونه".

و حملت ستروس موسكو مسؤولية الوفاء بتنفيذ الاتفاق، مضيفة: "الآن يجب تنفيذ هذا الاتفاق، وسنقوم بالمراقبة للتأكد من أن تصرفات روسيا تتطابق مع أقوالها".

بدورها، قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة بارارا وودوارد، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "بعد أسابيع من الدبلوماسية المكثفة، نشكر تركيا والأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) على جهود الوساطة التي أسفرت عن توقيع اتفاق اليوم".

وأضافت أن "إخراج الحبوب بأمان من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعد أشهر من الحصار الروسي، سيكون خطوة إيجابية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي".

كما أعرب أندريه سيبيها، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الجمعة، عن تقديره لموقف الأمم المتحدة وتركيا الفاعل في تسوية قضية الحبوب العالقة في موانئ بلاده.

وفي تغريدة على تويتر، تطرق سيبيها إلى "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، التي جرى توقيعها اليوم في إسطنبول.

وأضاف أنه جرت الموافقة على مبادرة رفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية وأن ذلك سيسمح بإنشاء ممر إنساني لتصدير الحبوب.

واعتبر سيبيها المبادرة بمثابة "خطوة مهمة لتجنب أزمة الغذاء العالمية"، وقال: "نقدر الموقف الفعال للأمم المتحدة وتركيا في تسوية قضية الحبوب".

وفي وقت سابق اليوم، جرت في إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وجرى توقيع الوثيقة اليوم في إسطنبول من قبل وزيري دفاع تركيا خلوصي أقار، وروسيا سيرغي شويغو، ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.

وحضر مراسم التوقيع عن الجانب التركي وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" عثمان أشكين باك، وعدد من ممثلي البلدان الأخرى المعنية.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.